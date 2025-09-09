Nueva edición de la Carrera por la Libertad de Prensa en Málaga: siete kilómetros por las calles "más céntricas y emblemáticas"

Málaga correrá un año más por la libertad de prensa. El próximo domingo, 26 de octubre, tendrá lugar la VIII edición de la Carrera por la Libertad de Prensa, a lo largo de siete kilómetros con el exfutbolista del Málaga C.F. Sebastián Fernández Reyes 'Basti' como padrino.

Así lo ha anunciado la Asociación de la Prensa de Málaga, organizadora de la prueba, que discurrirá por las calles "más céntricas y emblemáticas" de la ciudad, desde el estadio La Rosaleda hasta la avenida Cervantes.

En la Carrera de la Prensa pueden inscribirse todas y todos los corredores a partir de 16 años en dos categorías Absoluta y Periodista.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 24 de octubre, inclusive, y se realiza a través de carreradelaprensa.com y dorsalchip.es con precio reducido (seis euros) para los que se apunten antes del 12 de octubre.

Al igual que en las tres últimas ediciones, incorpora la Marcha Solidaria de la Prensa, de tan solo dos kilómetros, pensada para toda la familia, cuya recaudación se destinará este año a la Casa del Sagrado Corazón (Cotolengo de Málaga).

En este caso, se admiten todas las edades; los menores de cinco años no pagan, y el resto de participantes podrán hacerlo por seis euros.

La recogida de dorsales, junto a la bolsa del corredor con la camiseta oficial y regalos de las empresas colaboradoras se podrá realizar los días 24 y 25 de octubre en el Departamento de Deportes de El Corte Inglés de la avenida de Andalucía de Málaga (5ª planta), en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Presentación

La diputada de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma; la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco; el director general de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez; y el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, han presentado esta octava edición, con la asistencia de 'Basti', actualmente miembro del Área Social de la Fundación del Málaga CF, y Gabriel Leal, vicepresidente de la Fundación Casa del Sagrado Corazón (Cotolengo).

Así, Ledesma ha señalado que la libertad de prensa es "un derecho fundamental de los ciudadanos y es asunto de todos defenderlo, reivindicarlo y mantenerlo".

Además, ha incidido en la necesidad de contar con medios de comunicación y profesionales libres, bien formados e independientes que "filtren y ayuden a discernir entre lo importante y lo accesorio".

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga ha recordado durante la presentación del evento la amenaza que supone la desinformación para la libertad de prensa. "Correr de la mano ciudadanía y periodistas, como hacemos en esta carrera, es una buena forma de concienciar sobre los peligros que afectan a nuestra convivencia, y de reivindicar la libertad de prensa como garante esencial de nuestra democracia", ha dicho Blanco.

Pero, además, ha instado también a "lograr traspasar fronteras para poder ayudar a tantos periodistas que pierden la vida por informar y denunciar situaciones que atentan contra los derechos humanos", en referencia a los 247 profesionales de la comunicación asesinados en Gaza.

Sebastián Fernández Reyes 'Basti', padrino de esta edición de la carrera, ha hecho una llamada a la participación: "Yo voy a correr y animo a toda la afición del Málaga ha hacerlo el 26 de octubre. Estoy muy orgulloso de ser el padrino de la Carrera de la Prensa".

La cita de carácter popular cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, El Corte Inglés, la Fundación Unicaja, Metro Málaga, Bidafarma y el Hospital Quirónsalud Málaga, este último como responsable de la cobertura sanitaria. Además de medio centenar de entidades, empresas y medios de comunicación.