Muere un joven tras autolesionarse y saltar de la primera planta en el Centro Comercial Vialia de Málaga

Triste suceso en el Centro Comercial Vialia a apenas dos días de que se celebre el día mundial de la prevención ante el suicidio. Un joven ha fallecido esta noche después de autolesionarse con un arma blanca y lanzarse al vacío desde la primera planta, donde se encuentran los locales de restauración.

Los hechos han ocurrido sobre las 18.55 horas. A esa hora, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido varias llamadas alertando de que un hombre se había precipitado desde la primera planta del centro comercial. Apuntaban que era un varón joven, de entre veinte y treinta años.

Así, desde la sala operativa han relacionado estas llamadas con otras que alertaban de que un hombre presentaba heridas de arma blanca en el centro comercial. Decían que todo apuntaba a un intento de autólisis.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que lo trasladaron hasta el Hospital Regional de Málaga, donde, según fuentes cercanas a la investigación, ha fallecido apenas unas horas después del suceso.

91 casos de conducta suicida

El Teléfono de la Esperanza de Málaga ha atendido en el primer semestre del año 436 peticiones de ayuda y en 75 de ellas la soledad y la incomunicación se presentaban como problema de fondo, mientras en 91 de los casos existía un riesgo de conducta suicida.

Así lo han informado desde esta ONG en una nota, en la que han señalado que a nivel nacional, la cifra del primer semestre asciende a 87.188 atenciones, siendo 10.600 (10.2%) las referidas a soledad y casi 3.000 en las que existía ideación suicida, crisis suicida o un acto en curso.

Aunque se trata de datos provisionales, han señalado que apunta "a una realidad que no podemos ignorar". Así, han indicado que el Teléfono de la Esperanza de Málaga como todos los años participa junto a otras ONG, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital malagueña, en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Pide ayuda

Si te sientes mal o conoces a alguien que necesite ayuda, puedes llamar al 024, una línea de atención del Ministerio de Sanidad. También puedes contactar con el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o con la Fundación Anar (900 20 20 10). Si prefieres hacerlo por chat, puedes usar acceder aquí o aquí.