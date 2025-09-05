Así es la megaplaza flotante sobre el Guadalmedina que Málaga dibujaba junto a la Nueva Rosaleda

La fallida apuesta de Málaga por ser una de las sedes del Mundial de Fútbol del año 2030 obliga a dejar por el camino, al menos temporalmente, la construcción de una megaplaza flotante sobre el río Guadalmedina.

Aunque se prevé que la propuesta sea recuperada más adelante, cuando el Ayuntamiento dé el paso definitivo para intervenir sobre el encauzamiento urbano, el evento mundialista surgía como oportunidad única para poner en marcha la ejecución de una estructura gigantesca, esencial para garantizar la evacuación de los 45.000 espectadores a los que se aspiraba alcanzar con la Nueva Rosaleda.

El paso al lado se produce, eso sí, después de que las Administraciones copropietarias del estadio de Martiricos, promotoras de la candidatura de la capital de la Costa del Sol, hubiesen encargado un estudio técnico inicial para conocer las posibles alternativas de llevar a cabo una cubrición parcial del encauzamiento.

Muestra de la zona donde se plantea la gran plaza elevada sobre el Guadalmedina.

El Estudio de Tipologías Estructurales, encargado por la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. (PROMÁLAGA) a la firma ACL Diseño y Cálculo de Estructuras, desvela con precisión una infraestructura que prometía transformar el corazón de la ciudad.

El informe, cuya última revisión data de febrero de 2025, aborda la viabilidad de esta monumental cubierta.

Un gigante urbano de casi medio kilómetro

La propuesta central gira en torno a una plaza que se extendería a lo largo de, aproximadamente, 480 metros de longitud y 45 metros de anchura. Esto hace, en términos absolutos, unos 21.600 metros cuadrados. O lo que es lo mismo, la dimensión de casi cuatro calles Larios peatonales.

Su ubicación estratégica fue meticulosamente seleccionada: entre el Puente del Mediterráneo y el Puente de La Rosaleda, justo al lado de La Rosaleda y paralela a la Avenida Jorge Silvela.

Esta posición clave la convertiría en un nuevo epicentro urbano, conectando zonas vitales de la ciudad.

El proyecto fue concebido en dos fases claramente diferenciadas:

Fase 1 (Pre-Mundial 2030): La idea original era que la plaza sirviera como un espacio completamente diáfano, con un revestimiento mínimo y sin obstáculos, permitiendo incluso el paso de vehículos, especialmente los de emergencia y seguridad, vital para la logística de un evento de la magnitud de la Copa Mundial de la FIFA.





Fase 2 (Post-Mundial): Una vez concluido el Mundial, la plaza se transformaría en un gran pulmón verde y un espacio de ocio para los ciudadanos. Se preveía su embellecimiento con la plantación de árboles, creación de zonas ajardinadas, instalación de pérgolas y equipamientos infantiles.

El cambio de planes surgido por la renuncia al Mundial 2030 pone en cuestión la urgencia y el cronograma de la Fase 1, que estaba directamente ligada al evento deportivo.

El sueño de la plaza no se desvanece, pero su ejecución, al menos por ahora, se encuentra en un limbo.

El informe de ACL Diseño y Cálculo de Estructuras destaca la complejidad técnica de construir sobre un cauce fluvial y cómo se han abordado los retos:

Gestión hidráulica rigurosa: La cubierta debe mantener un resguardo mínimo de 1 metro sobre el nivel de la "avenida de 500 años", la crecida máxima del río prevista, que se estima entre 2,3 y 3 metros de altura sobre la cota media del cauce.



Para evitar un y permitir la visibilidad del río, se ha considerado la inclusión de varios huecos en el tablero de cubrición. Además, se ha tenido en cuenta la trampa de acarreos existente en el cauce (en torno al pk 2+770), una singularidad que reduce notablemente el nivel del río durante una avenida.





Cimentaciones de alta precisión: Dada la naturaleza aluvial del subsuelo (nivel UG.2), las cimentaciones en el cauce deberán ser de tipo profundo, mediante pilotes o micropilotes. Se ha calculado que un pilote de Ø850 mm puede soportar una carga admisible de 3500 kN, requiriendo un empotramiento de seis diámetros (aproximadamente 5,1 metros) en el estrato de arcilla competente (nivel UG.3).





Conectividad y accesibilidad: Para salvar el desnivel de hasta dos metros entre el tablero (que se nivelaría con la Avenida Jorge Silvela) y el camino de la margen derecha (junto al estadio), se proponen escaleras corridas y rampas para garantizar la accesibilidad peatonal.





Juntas de dilatación: Dada la considerable longitud de la estructura (480 metros), se ha previsto la disposición de juntas de dilatación en el tablero y la subestructura, recomendándose una separación de unos 40 metros.

El estudio técnico no solo analiza la viabilidad, sino que también estructurales principales en términos de coste y eficiencia. Los precios de referencia se han obtenido de la Orden Circular 2/2022 de la Dirección General de Carreteras.

Las opciones evaluadas y sus respectivos Presupuestos de Ejecución Material (P.E.M.) para los elementos estructurales son: