Repunte de violencia: los secuestros crecen un 80% en la provincia de Málaga en solo medio año

La criminalidad en Málaga ha experimentado un leve repunte del 1,3% durante el primer semestre de 2025, según el balance del Ministerio del Interior, pasando de 48.968 delitos de enero a junio de 2024 a 49.612 en la primera mitad de 2025.

Los robos, riñas y el tráfico de drogas han bajado, pero han crecido los homicidios en grado de tentativa y se ha registrado un aumento del 80% en los secuestros, un dato muy llamativo que refleja el panorama actual de la Costa del Sol.

En la provincia se han consumado un total de 14 asesinatos en los primeros seis meses del año, dos más que en los seis primeros meses del pasado año (+16,7) y se han registrado 29 tentativas, frente a las 25 de 2024 (+16%).

Los secuestros han crecido en la provincia en un 80%, pasando de cinco a nueve en medio año, un aspecto particularmente impactante, pues en los últimos meses no paran de crecer. En cuanto a los delitos de lesiones y riña multitudinaria, estos han bajado levemente, en un 2,7%, de 549 a 534.

Uno de los aspectos más significativos de los datos de Interior es la caída de los delitos patrimoniales.

Los robos con violencia e intimidación en la provincia han disminuido un 8,4% al pasar de 882 a 804, y también han decrecido los robos con fuerza e intimidación en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, concretamente un 19,3% al pasar de 2.121 a 1.712.

Además, en este último apartado, si se atiende solo a los robos con fuerza en domicilios, éstos han disminuido un 17,5% al pasar de 1.470 a 1.213.

La ciberdelincuencia, que en el primer trimestre del año había bajado, vuelve a subir. Entre enero y junio se contabilizaron 9.842 ciberdelitos, un 5,3% más que en el mismo periodo del año anterior. De ese total, 8.439 responden a estafas cibernéticas.

En cuanto al número de delitos totales contra la libertad sexual entre enero y junio de 2025, el número es prácticamente idéntico al del mismo período hace un año. De 389 a 382 (-1,8%).

En este apartado se diferencian, por un lado, las agresiones sexuales con penetración, que han descendido un 3,9% al pasar de 77 a 74; y por otro lado el resto de delitos contra la libertad sexual, que han bajado de 312 a 308 (-1,3%).

La criminalidad asociada al tráfico de drogas en la provincia de Málaga ha registrado un descenso del 9,8%, un descenso bastante importante, concentrándose gran parte de los casos en los municipios de la Costa del Sol.