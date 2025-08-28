Detenida una mujer de 81 años por robar en cinco viviendas del Centro de Málaga: es una "histórica" delincuente

Una "histórica" de los robos en viviendas. Así definen los investigadores a la mujer de 81 años que acaba de ser detenida por robar en un total de cinco viviendas turísticas del Centro de Málaga por el método del resbalón.

La señora aprovechaba su apariencia de “fragilidad física” para adentrarse en edificios sin levantar sospechas y, a continuación, usaba recortes de plástico para actuar contra el resbalón de las cerraduras de los inmuebles.

En la última de sus incursiones delictivas, la mujer ha sido sorprendida dentro de un apartamento vacacional por el propio morador del mismo, quien alertó a los agentes. Tras su arresto y puesta a disposición judicial, la mujer ya ha ingresado en prisión provisional.

Según explican fuentes policiales, desde mediados de julio se venían produciendo robos en pisos turísticos de la zona centro de Málaga capital con un mismo patrón: todos perpetrados con el procedimiento del resbalón. Este modus operandi consiste en deslizar un objeto delgado y flexible -tipo tarjeta o recorte de plástico- entre el marco de la puerta y el pestillo. Basta con aplicar un poco de presión hacia dentro para provocar que el pestillo ceda y abrir la puerta.

Cabe recordar que este procedimiento es solo efectivo en aquellas puertas cerradas sin llave, por lo que se recomienda, en la medida de lo posible, siempre echarla para mayor seguridad.

La mujer, con una gran experiencia en el mundillo delictivo, solo robaba parte de las pertenencias de valor, no todas, una estrategia con la que llegaba a sembrar las dudas entre los perjudicados sobre las circunstancias en que se había producido el robo. Había quien llegaba a pensar si habían perdido ellos ciertos objetos.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes del Grupo de Robos de la Comisaría Provincial se hicieron cargo de las pesquisas. Paralelamente a la práctica de diligencias, días atrás se tuvo conocimiento del aviso del morador de un apartamento vacacional, que había sorprendido in fraganti a una anciana “robando” dentro de la vivienda.

Al referido requerimiento ciudadano acudieron agentes del grupo Gotham (nocturno y de paisano) de la Policía Nacional, quienes, tras las comprobaciones oportunas, observaron que se trataba de una mujer con un largo historial delictivo en delitos contra el patrimonio, y procedieron a su detención. En el momento del arresto, se le intervinieron varios recortes de plástico empleados para forzar las cerraduras, al parecer, procedentes de una carta plastificada de un restaurante.

Los investigadores del Grupo de Robos le atribuyeron cinco robos con fuerza en pisos turísticos con el modus operandi señalado. Según los agentes, en el caso de ser descubierta, alegaba haberse equivocado de puerta “por despiste”, o incluso, en otras ocasiones, fingía ser la limpiadora de las instalaciones. La sospechosa tenía predilección por el dinero en efectivo y las joyas.