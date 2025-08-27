Prisión provisional sin fianza para los dos jóvenes detenidos por el crimen de Ángel en Capuchinos

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, ha acordado a última hora de la tarde de este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos varones de 23 años arrestados como presuntos autores de la muerte de Ángel, un joven de 21, ocurrida este pasado domingo en la capital malagueña. Uno como autor material, y el otro, como cómplice.

Inicialmente, se les investiga por presuntos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los dos detenidos han prestado declaración en sede judicial. La causa la investigará el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga porque se encontraba de guardia de incidencias cuando ocurrieron los hechos.

Todo ocurrió el pasado domingo, sobre las 7.40 horas, en la Alameda de Capuchinos, cuando los dos arrestados, que al parecer guardan parentesco, acabaron presuntamente con la vida de Ángel a puñaladas.

Los agresores y la víctima se conocían desde hace años y fuentes del entorno del fallecido confirman que había rencillas "desde siempre", no se llevaban bien. Así, en el Real de la Feria de Málaga, tuvieron un "encontronazo". Hay quien lo define "como un choque de hombros" que culminó con una amenaza: que irían a hacerle daño a la familia de Ángel en alguno de los negocios que regentan.

Por ello, siempre según la versión de su entorno, al parecer Ángel, en cuanto acabó en la feria, acudió hasta la Alameda de Capuchinos antes de que su padre abriera, para defenderlo, y acabó desencadenándose una segunda discusión donde acabó llevándose la peor parte.

Aunque una trabajadora de una cafetería cercana intentó ayudarle con otros clientes y familiares mientras esperaban a la ambulancia, la realidad es que todos los esfuerzos no sirvieron de nada. Ángel moría poco después con una multitud de heridas por todo su cuerpo.