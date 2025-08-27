Ya es oficial: el Ayuntamiento pone fecha a la reapertura completa de la calle Victoria de Málaga

La céntrica calle Victoria de la capital malagueña permanece cortada al tráfico desde finales del pasado junio a causa de la rehabilitación del colector de aguas residuales. Tras varios meses de trabajos, el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), ya pone fecha a su reapertura.

Concretamente, se prevé culminar los trabajos a finales de la próxima semana, la primera de septiembre, por lo que se "garantiza" que la vía recuperará la circulación antes del inicio del curso escolar el próximo día 10.

Finalizan así los trabajos del primer tramo de rehabilitación del colector histórico Carretería, que data del siglo XVIII y que recoge las aguas residuales del Centro Histórico.

Su trazado discurre bajo las calles Victoria, plaza María Guerrero, plaza de la Merced, calle Álamos, calle Carretería, pasillo de Santa Isabel, Pasillo de Atocha, Alameda Principal y avenida del Comandante Benítez hasta desembocar en el puerto.

Según han recalcado desde el Ayuntamiento, las obras se prolongarán una semana más por "causas sobrevenidas" durante su ejecución, entre ellas el hallazgo de restos arqueológicos procedentes de las mezquitas funerarias de la época nazarí, que fueron construidas entre los siglos XII y XIII.

Concretamente, durante los trabajos fueron localizadas dos macabrillas, que son estelas funerarias que servían para indicar la ubicación de los enterramientos en las necrópolis.

El hallazgo se comunicó a la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se procedió a su extracción y entrega a la Junta de Andalucía por parte de la empresa Grupo Arathea, que fue adjudicataria del contrato (42.204,8 euros).

Pese a que las obras se acometen bajo tierra, por motivos de seguridad se estableció el corte de la circulación en ambos sentidos de la calle Victoria, desde la plaza de la Victoria hasta la plaza María Guerrero, salvo para el acceso y salida de garajes.

Resto de tramos

Una vez culminados los trabajos en este primer tramo se procederá a continuar con el resto, contemplándose posibles afectaciones a la movilidad, de las que se informará previamente al inicio de las obras.

Según el calendario previsto, en las próximas semanas comenzarán los trabajos en el eje Victoria-Ramón Franquelo-Tejón y Rodríguez, con una duración estimada de dos meses.

En este caso, está prevista la ocupación temporal de un tramo de 14 metros de longitud del carril de circulación sentido norte en la calle Victoria, a la altura del número 6, aunque se mantendrá en todo momento la circulación en ambos sentidos.

Además, se ocupará la vía pública en la calle Ramón Franquelo (peatonal) a la altura del número 7, y la reserva de estacionamiento de motos en Tejón y Rodríguez.

El proyecto en su conjunto contempla trabajos estructurales en más de 1,8 kilómetros de galería abovedada, con intervenciones diferenciadas en tres sectores: plaza de la Victoria-plaza de la Merced, plaza de la Merced-Hoyo de Esparteros y Hoyo de Esparteros-calle Prim.