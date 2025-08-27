Muere una persona en el incendio de una vivienda en Málaga capital: el fuego destruyó todo el domicilio

Trágico incidente en Málaga. En un incendio registrado en una vivienda ubicada en la capital ha fallecido una persona que se encontraba en su interior.

El aviso del incendio se ha registrado a las 17.45 horas, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga y desde 112 Emergencias. La vivienda se encontraba en la calle Diego de Almaguer en Cruz de Humilladero.

Hasta el lugar se han desplazado tres autobombas, una autoescala y un vehículo ligero procedentes de los parques Central (Martiricos) y Teatinos. También han intervenido los servicios sanitarios del 061.

Efectivos de Bomberos y de la Policía Local han intervenido en un incendio registrado esta tarde, sobre las 17:45 horas, en una vivienda ubicada en la calle Diego de Almaguer (distrito Cruz del Humilladero), en el que ha fallecido una persona que se encontraba en su interior. pic.twitter.com/g3oSmxrM7U — Área de Seguridad Málaga (@seguridad_mlg) August 27, 2025

Finalmente, Bomberos ha confirmado que una persona, que se encontraba en el interior de la vivienda ha fallecido y que el domicilio, en una primera planta, ha resultado afectado en su totalidad.