El Real Club Mediterráneo seguirá en el puerto de Málaga: avanza la prórroga de su histórica concesión

Vistas del Club Mediterráneo de Málaga y del puerto de la ciudad.

El futuro del Real Club Mediterráneo seguirá ligado al puerto de Málaga. A poco más de un año para que se cumpla el periodo de concesión que le permite explotar los privilegiados terrenos sobre los que se levantan sus instalaciones, las dos instituciones avanzan en la negociación que permitirá extender en el tiempo la cesión del espacio.

Si bien legalmente la Autoridad Portuaria podría activar un nuevo concurso público para adjudicar la parcela, siguiendo un proceso semejante el empleado años atrás con Casa de Botes o Muelle Uno, no parece que este vaya a ser el camino a seguir.

Así lo confirma el presidente del organismo portuario, Carlos Rubio, quien es claro al subrayar la "voluntad" de ir adelante con una prórroga. "No contemplamos otra posibilidad", añade, destacando el valor simbólico del Club Mediterráneo.

"Han presentado la solicitud de prórroga, han hecho el estudio económico al que les obliga la ley", confirma Rubio, quien constata la dificultad de cerrar el proceso.

El mismo debe incluir una valoración de las inversiones realizadas por la entidad, de manera que se determine la aportación que ha de afrontar para conseguir más años de concesión.

Esto implica que haya que esperar aún para que quede perfilada la inversión y, en consecuencia, el periodo de años de extensión de la concesión.

Atendiendo a los documentos oficiales del Puerto de Málaga, como la memoria económica del año pasado, el Real Club Mediterráneo apenas paga 3.985 euros en concepto de tasa de ocupación por su edificio social, a los que se suman 797 euros por tasa de actividad. El inmueble, con unos 12.000 metros, cuenta con autorización desde febrero de 1968.

No es la única superficie con la que cuenta el recinto portuario. Otra parte del complejo es la zona náutica deportiva situada al este del club, con autorización desde enero de 2014. El pago por la ocupación de los 23.576 metros cuadrados disponibles asciende a 18.276,16 euros.

Es igualmente relevante el pago de casi 100.000 euros por la explotación de La Pérgola, el restaurante de Antonio Banderas dentro del edificio social del Club Mediterráneo.

Origen de la institución

La historia de esta institución se remonta a septiembre de 1873. Su origen responde a la iniciativa de un grupo de jóvenes malagueños aficionados a los deportes náuticos. El primer presidente fue Tomás Heredia Livermore.

La ubicación del que es el club náutico más antiguo de España siempre ha estado relacionada con el Puerto de Málaga, en diferentes ubicaciones siempre cercanas a uno de los emblemas de la ciudad, La Farola.

En 1892, la Junta General Extraordinaria de la entidad ofreció la Presidencia de honor al Rey Alfonso XIII, que aceptó, concediendo el uso de la grímpola y el título real.

El proceso que ahora toma forma se asemeja al empleado por el Puerto para alargar hasta el año 2062 la concesión de Muelle Uno. Esto supone una extensión de 22 años y 47 días en la concesión vigente desde el año 2006.

Este incremento del periodo no es gratis para los promotores del centro comercial. La propia Ley de Puertos del Estado obliga a las entidades privadas a asumir el desarrollo de una serie de inversiones en el espacio portuario. O, como se ha hecho en este caso, asumir el abono en favor del Puerto de unos 9,9 millones de euros.