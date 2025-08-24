Muere un hombre de 45 años en un accidente entre dos motos y un coche en Málaga capital

El cruce de Muelle Heredia y calle Córdoba donde se ha producido el siniestro. Google Maps

Un hombre de 45 años ha muerto este domingo en un accidente de tráfico en Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, a través de un comunicado.

El siniestro se ha producido en la intersección de la avenida Manuel Agustín Heredia con la calle Córdoba a las 13.25 horas.

Al lugar han acudido efectivos de Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima a su llegada.