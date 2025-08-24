Muere un hombre de 45 años en un accidente entre dos motos y un coche en Málaga capital
El siniestro se ha producido en el cruce de la avenida Manuel Agustín Heredia con la calle Córdoba a las 13.25 horas.
Un hombre de 45 años ha muerto este domingo en un accidente de tráfico en Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, a través de un comunicado.
Al lugar han acudido efectivos de Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima a su llegada.