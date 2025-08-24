Detenido un hombre por realizar presuntos tocamientos a una mujer en una caseta de la Feria de Málaga

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de realizar presuntos tocamientos a una mujer en el interior de una caseta del Real Cortijo de Torres, en el marco de la Feria de Málaga capital.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, los hechos, de los que no han trascendido más detalles, ocurrieron el pasado jueves alrededor de la 01.00 de la madrugada.

Este suceso se suma al registrado el pasado domingo 10 de agosto, cuando la Policía Local de Mijas detuvo a una mujer británica de 59 años por una presunta agresión sexual a una menor de 14 años, a quien supuestamente realizó tocamientos.

Al parecer, según los testigos, la mujer se acercó a la niña, que estaba sentada en un banco, y comenzó a hablarle en inglés para ganarse su confianza. Una vez que la menor, de nacionalidad italiana, se relajó, la presunta agresora empezó a realizarle tocamientos en distintas partes del cuerpo.

Tras ello, la menor, asustada, salió corriendo hasta un establecimiento cercano donde se encontraba su tía, que fue quien alertó de inmediato a la Policía Local. Los agentes de la Policía Local se desplazaron de inmediato al lugar, tranquilizaron a la menor, recabaron la información y procedieron a la detención de la mujer en la misma zona.