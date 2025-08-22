Cómo solicitar una vivienda protegida en Málaga: requisitos y plazos

Imagen de los trabajos de construcción de VPO en el sector Universidad de Málaga.

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) de Málaga ha dado un nuevo paso para garantizar un acceso más justo y transparente a la vivienda protegida en el municipio.

Con fecha de 10 de junio de 2025, aprobó las bases tipo para las convocatorias específicas de adjudicación de vivienda protegida, que han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) de este viernes 22 de agosto.

Estas bases, elaboradas conforme al Artículo 23 del Decreto 91/2020 (Plan Vive en Andalucía) y el Artículo 4 del Decreto-Ley 1/2025 de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, tienen como objeto principal establecer los criterios claros para la selección de los futuros adjudicatarios de viviendas protegidas promovidas en Málaga.

Requisitos esenciales para los solicitantes:

Para poder optar a una de estas viviendas, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos fundamentales:

* Ser mayor de edad y contar con plenas facultades civiles.

* No ser titular de pleno dominio de otra vivienda protegida o libre, ni poseerla mediante un derecho real de goce o disfrute vitalicio. Esta condición se extiende a todos los miembros de la unidad familiar y debe mantenerse hasta la firma del documento de adjudicación.

* La vivienda adjudicada deberá ser la residencia habitual y permanente de la unidad familiar solicitante.

* Estar empadronado en el municipio de Málaga por un mínimo de un año inmediatamente anterior a la fecha de publicación de la convocatoria.

* Acreditar ingresos económicos suficientes para hacer frente al pago de la cuota hipotecaria o la renta de alquiler.

* Ser demandante de vivienda en el Registro Municipal de Demandantes.

* Es importante destacar que solo se admitirá una solicitud por solicitante o unidad familiar. Cualquier duplicidad resultará en la anulación de la última solicitud presentada.

Proceso de solicitud y publicidad:

Las solicitudes se realizarán de forma electrónica a través del trámite habilitado para cada convocatoria, con un plazo mínimo de quince días para su presentación.

La información de las convocatorias se hará pública con al menos siete días de antelación en la web del IMV, el tablón de edictos del Ayuntamiento y en un medio de prensa local. Si aplica el Decreto-Ley 1/2025, también se publicará en el BOP.

Los anuncios detallarán la calificación de la promoción, el régimen de uso, los límites de ingresos, precios, ubicación, número de habitaciones, requisitos y plazos.

Selección transparente mediante sorteo público:

El procedimiento de selección de los adjudicatarios será mediante sorteo ante fedatario público (notario o funcionario con fe pública). Se utilizará un programa informático para extraer aleatoriamente la lista de solicitantes adjudicatarios y un número de suplentes equivalente al doble de las viviendas a adjudicar.

Posteriormente, se verificará que los seleccionados cumplan con todos los requisitos establecidos por la normativa de vivienda protegida y las condiciones específicas de la promoción.

Una vez verificados los requisitos, los seleccionados serán citados para la elección y reserva de su vivienda, siguiendo el riguroso orden establecido en el acta del sorteo. La incomparecencia injustificada a la cita implicará la pérdida del turno, pasando al último lugar, y una segunda incomparecencia se considerará desistimiento del proceso