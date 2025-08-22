Golpe a la vivienda turística: Málaga activa la moratoria con la que congela nuevas licencias durante tres años

La moratoria por un máximo de tres años con la que el Ayuntamiento de Málaga pretende poner coto a la expansión de la vivienda turística por los barrios de la ciudad entra en vigor.

Lo hará de manera inmediata tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga de la anunciada modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) mediante la que se quieren regular los usos turísticos y residenciales.

El movimiento drástico se produce casi año y medio después de que se pusiese en marcha la cruzada contra el fenómeno de los alojamientos temporales, desbocado hasta llegar a acumular casi 13.000 inmuebles registrados.

Con ello, según expuso días atrás el alcalde, Francisco de la Torre, se busca que la Junta de Andalucía no pueda autorizar nuevas inscripciones, algo que ha venido sucediendo pese a las medidas aplicadas.

La acción supone una vuelta de tuerca más respecto a los acuerdos adoptados desde principios de 2024. Con la entrada en vigor del decreto autonómico que daba herramientas a los ayuntamientos para intervenir en el sector, Málaga obligó a que las nuevas viviendas turísticas dispongan de acceso independiente.

A principios de 2025 entró en vigor una zonificación geográfica, prohibiendo este uso turístico temporal en 43 barrios de la capital de la Costa del Sol. Son las zonas donde la vivienda turística representa más del 8% de los inmuebles existentes.

Según ha desvelado el alcalde, en los meses transcurridos desde que se aprobó esta medida, el número de barrios saturados ha crecido hasta 53.

"Durante tres años, como máximo, podemos suspender la inscripción de uso turístico en las viviendas", remarcó el regidor, si bien cabe la posibilidad de que este plazo se acorte en el supuesto de que se haya formulado la modificación del PGOU "en los términos deseados, buscando compatibilizar el turismo con la necesidad de tener una oferta residencial potente, ya sea en venta y alquiler, se podría acortar el plazo".

El acuerdo de la Junta de Gobierno Local con el que se puso en marcha esta modificación del planeamiento incluyó solicitar a la Junta que "impida la inscripción previa en el registro de viviendas de uso turístico y anule, por tanto, el procedimiento de inscripción automática".

Lo que no contempla la modificación del PGOU, según ha señalado el alcalde, es aplicar con carácter retroactivo las limitaciones que ya se vienen aplicando. Esto implica que la bolsa de unas 11.120 viviendas que estaban registradas antes de que entrase en vigor el decreto autonómico.

En el acuerdo municipal se justifica esta determinación en el hecho de que "concurren razones imperiosas de interés general para considerar que el uso residencial de una parcela no habilitará por sí mismo la posibilidad de destinar viviendas al alojamiento turístico, siendo necesario que el planeamiento urbanístico tenga previsto la compatibilidad del uso de alojamiento turístico con el residencial y que se obtenga licencia o se haya presentado la declaración responsable correspondiente".

Más allá de la vivienda turística, la modificación del planeamiento, vigente desde mediados de 2011, busca actualizar su contenido a la nueva realidad inmobiliaria, dando amparo a nuevos formatos como el cohousing, el coliving y el flex living, entre otros.