Un experto en atracciones cree que la Feria de Málaga es de las "más originales": "Es un paraíso de fantasía"

La Feria de Málaga ha sobrepasado su ecuador y ya la han visitado miles de malagueños, pero también turistas que guardan unos días en agosto para visitar la que dicen que es una de las mejores ferias de Europa. Entre ellos, el tiktoker Raditz92, experto en atracciones, que ha acudido a lo largo de su vida a miles de recintos feriales, pero que reconoce que la Feria de Málaga "enamora".

Así lo ha confesado en un vídeo en su cuenta de TikTok, donde reconoce que la Feria de Málaga es una de las más importantes y bonitas del año. Entre sus motivos están la cantidad de puestos de comida deliciosa que tiene y sus puestos de bingo y tómbolas donde puedes llevarte grandes premios. Pero antes, sin duda, la virtud más importante que pone sobre la mesa es la de la amplia variedad de atracciones que tiene.

Raditz cree que es una fería "muy original", ya que hay ferias que son enormes, pero que tienen atracciones muy repetidas. Es decir, que del mismo tipo de 'cacharrito' hay varios iguales. Sin embargo, en Málaga, más allá del clásico saltamontes o los barcos vikingos, pocas son iguales.

Además, destaca la presencia en esta feria de las atracciones llamadas Skylab y Tropicana, ya que son "singulares" y aportan "creatividad" a la Feria de Málaga. Pero ojo, que también da importancia a que los buenos clásicos nunca fallen. Una vez más, aplaude la presencia de 'cacharritos' como el Inverter o el Gigant XXL, que aseguran una buena dosis de adrenalina.

"Recomiendo venir, tomar algo, jugar a los juegos de feria, montar en las atracciones... Málaga es un paraíso de fantasía", sentencia en su vídeo Raditz, que recorre el país viviendo en primera persona las ferias de atracciones.

El creador de contenidos ha publicado vídeos jugando en el bingo de Manuel Cañadillas, donde se sorteaba una play portátil de Sony y un iPhone 16. "Tiene calidad y maravillosos premios", apunta.

De la misma forma, ha hecho otro tiktok dando más detalles sobre las atracciones novedosas de esta feria. Es decir, los cacharritos que han venido este año a Málaga y que no estaban el año pasado. Entre ellas, Skylab, una especie de noria a gran velocidad; Tropicana, que funciona similar a la olla, pero algo inclinada y con todos los usuarios de pie; la Súper Olla XXXL, que según Raditz es la primera vez que viene a Málaga y es la más grande de las existentes en Europa; o el Flip fly, similar a Inverter, pero mucho más potente y dando una vuelta completa que solo es apta para los más aventureros.

Esas son algunas del total de 98 atracciones (53 de ellas para adultos) de las que dispone la Feria de Málaga 2025, que también tiene activos 242 puestos de comida y juegos recreativos para todos los gustos. Cabe recordar que el próximo domingo se celebrará el día del niño, jornada en la que estos cacharritos estarán algo rebajados, ocasión ideal para pasar un rato en familia montando en los carricoches.