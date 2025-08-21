Cuenta atrás para el Día del Niño en la Feria de Málaga: los 'cacharritos' estarán más baratos

La Feria de Málaga está repleta de tradiciones y actividades que se repiten cada año y este no iba a ser menos. Atrás han quedado el show de drones y el espectáculo de fuegos artificiales que dieron el pistoletazo de salida a ocho días llenos de diversión. Ahora el fin de las fiestas se acerca y con ello el día que más disfrutan los más pequeños.

El Día del Niño es uno de los días más esperados por los más pequeños de la casa porque las atracciones tendrán ofertas para todos aquellos que no hayan podido permitirse ir a la Feria con toda la familia.

En concreto, este año ese día será el próximo 24 de agosto y durante una jornada los precios de las atracciones del Real Cortijo de Torres se reducen considerablemente.

Los precios de los cacharritos de este año parten desde los cuatro euros, aunque también los hay a 8, 10 o 15 euros. Además, muchas atracciones han optado por ofrecer bonos de tickets, por ejemplo, cinco viajes a 23 euros.

El Día del Niño se va a celebrar un día después de la última jornada de fiestas que habrá en el Real. Los cacharritos permanecerán abiertos y con estos precios reducidos hasta las 2.00 horas.

Cabe señalar que en el Real Cortijo de Torres hay este año 98 atracciones en la zona recreativa, de las cuales 53 son para adultos y 45 para el público infantil. Además, en el recinto ferial hay autorizadas 242 instalaciones de ocio y de alimentación.