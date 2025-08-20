Los alcoholímetros virales de la Feria de Málaga, utilizados por jóvenes para competir por quién bebe más en redes

Estaban pensados como una iniciativa con la que evitar que algunos conductores se pusieran durante la Feria de Málaga al volante superando la tasa de alcohol permitida y poniendo, por ende, en riesgo al resto de usuarios en la carretera. Pero sin embargo, se han convertido en todo lo contrario: un incentivo que fomenta la competición entre los jóvenes para ver quién bebe más.

La Feria de Málaga ha incorporado este año unos alcoholímetros automáticos en diferentes puntos del Real de la Feria de Málaga en los que por un euro puedes comprobar si tu nivel de alcohol está por encima o no del límite legal para conducir. Pero redes sociales como TikTok están demostrando todo lo contrario.

Son muchos los jóvenes que están compartiendo vídeos donde celebran dar una tasa de alcohol alta y en los que incluso hacen una competición por grupos para ver quién ha bebido más durante la noche de fiesta, en lugar de todo lo contrario. En algunos de estos tiktoks, además, lamentan cuando el resultado de alguno de los amigos no sale tan alto como esperan, lo cual ven como una decepción.

"En vez de usarlo como deberíamos, lo usamos justo al contrario. Ayer vi a decenas de personas aplaudiendo a un señor que dio 1,50", explica un usuario en la red social de moda entre los jóvenes.

El funcionamiento de la máquina es muy sencilla: cuando se introduce la moneda, se sopla a través de una boquilla (pajita) que te da la propia máquina y a continuación un sistema de bombillas de colores te marca el nivel de alcohol en diferentes rangos de peligro.

Desde la empresa a la que pertenecen estos alcoholímetros señalan que deben usarse tiempo después de haber ingerido alcohol, para evitar resultados incorrectos o incluso dañar el medidor. También recomiendan enjuagarse la boca con agua antes de realizar la prueba.

El objetivo de esta empresa es darse a conocer en fiestas y pueblos de Andalucía para poder estar presentes pronto en puntos fijos de diferentes ciudades que sirvan como referencia para conductores y así poder afianzar la seguridad vial al volante en la comunidad autónoma.