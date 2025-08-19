El traje de flamenca en la Feria de Málaga: estos son los trucos para lucirlo sin morir en el intento

En la Feria de Málaga hay quienes quieren vivir la experiencia al máximo. Muchas han decidido este año probar a lucir traje de flamenca por el Centro o el Real, incluso por ambos. Sin embargo, el calor hace de las suyas y que sea agosto tampoco ayuda.

Si es la primera vez que te vistes de flamenca, no sabes cómo llevar tu traje sin estar incómoda y lo único que quieres es estar guapa y pasarlo bien. EL ESPAÑOL de Málaga te trae algunos consejos para lucir impecable y cómoda, lista para disfrutar de toda la jornada de fiesta con tu traje de flamenca.

Laura, una joven que recupera la tradición de vestirse, ha aprendido algunos trucos en su primer día ataviada con su traje. "Beber es lo primero", apunta. Son muchas horas a más de 30 grados, con el sol en la frente e hidratarse es importante.

El vestido ayuda, claro está. El hecho de "que sea un vestido bastante fresquito y no muy cargado se lleva bastante bien", añade. Su traje es de manga larga, no tiene queja, aunque sí confiesa que "si hubiese sido de tirantes a lo mejor lo llevaría un poco mejor".

¡Ojo! ¿Qué pasa con tus pertenencias? ¿Dónde las guardas? Irene y Martina desvelan que en la mayoría de los trajes "viene un bolsillo en el que meter los básicos: el dinero, el DNI y el móvil". De esta manera, no hay que cargar con un bolso.

Estas dos jóvenes también vuelven a ponerse un traje de flamenca tras mucho tiempo, concretamente, desde que eran pequeñas. Eso sí, tras su día de fiesta ya saben que llevar el vestido puede ser un poco incómodo a la hora de ir al servicio. "Te lo tienes que quitar enterito", comenta una de ellas.

Dos jóvenes vestidas con trajes de flamenca en la Feria de Málaga. Patricia Sierra

Valeria y Laura también admiten que otra de las desventajas del vestido es que "sentarse es algo complicado", aunque depende del traje. Para la primera es su primera vez vistiéndose de flamenca. En cambio, para la segunda, es la rutina de todos los años.

Es cierto que, este año, han sentido menos calor del esperado. No obstante, "no puedes evitarlo", está ahí a todas horas, con menor o mayor temperatura, pero está. ¿Qué puedes hacer? "Llevarte un abanico y abanicarte todo el rato", aconsejan las chicas.

También "hay que comprar vestidos con tiempo porque si no se sale de presupuesto, si no te está bien hay que arreglarlo, ver las flores, todo este tema de los complementos", destacan ambas.

La Feria de Málaga por fin ha llegado. Todo el mundo quiere lucir sus mejores galas, muchas quieren sacar a pasear sus volantes y flores, solo hay que saber cómo hacerlo sin morir en el intento.