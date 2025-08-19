El sueño roto de la Nueva Rosaleda: 14 informes y 405.000 euros que no evitaron la renuncia al Mundial 2030

Roto el sueño de Málaga de ser una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030, candidatura a la que semanas atrás renunció la ciudad ante la imposibilidad de llegar a la meta a tiempo, el Ayuntamiento de la capital pone sobre la mesa el detalle y contenido de los trabajos técnicos elaborados desde 2022.

En total, 405.000 euros (IVA incluido) procedentes de las arcas municipales, de la Diputación provincial y de la Junta de Andalucía que han permitido costear un total de 14 estudios e informes.

Documentos que, pese a su evidente valor estratégico, no han servido para evitar el fracaso y la renuncia a tan significativo evento deportivo.

La ingente labor realizada en estos años pone de manifiesto la voluntad de las tres administraciones, copropietarias del estadio de La Rosaleda, por convertir a Málaga en sede mundialista. Pero, al mismo tiempo, pone más en evidencia la dimensión del varapalo.

El argumento público expresado por los máximos representantes de las instituciones es que, de haber seguido adelante con la empresa, el daño que se podría haber provocado al Málaga C. F. habría sido enorme.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Aluden con ello al obligado traslado de los partidos del club de Martiricos al Estadio de Atletismo, cuya capacidad real era muy inferior a la cifra de abonados de la entidad. Ello ante la imposibilidad de afrontar la ampliación de las instalaciones.

Cerrada la puerta a La Rosaleda mundialista, las tres partes siguen firmes en su idea de estudiar la construcción de un nuevo complejo. Para ello, se manejan tres emplazamientos: la actual ubicación de La Rosaleda, con evidentes problemas a la hora de afrontar una ampliación para hasta 60.000 espectadores; San Cayetano; Universidad, y Cerro Coronado.

Antes de alcanzar ese momento, ahora pueden conocer todos los estudios elaborados: