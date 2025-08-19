El sueño roto de la Nueva Rosaleda: 14 informes y 405.000 euros que no evitaron la renuncia al Mundial 2030
El Ayuntamiento de Málaga publica el detalle de todos los estudios realizados desde 2022 y subraya la apuesta por avanzar en la construcción de un nuevo estadio.
Roto el sueño de Málaga de ser una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030, candidatura a la que semanas atrás renunció la ciudad ante la imposibilidad de llegar a la meta a tiempo, el Ayuntamiento de la capital pone sobre la mesa el detalle y contenido de los trabajos técnicos elaborados desde 2022.
En total, 405.000 euros (IVA incluido) procedentes de las arcas municipales, de la Diputación provincial y de la Junta de Andalucía que han permitido costear un total de 14 estudios e informes.
Documentos que, pese a su evidente valor estratégico, no han servido para evitar el fracaso y la renuncia a tan significativo evento deportivo.
La ingente labor realizada en estos años pone de manifiesto la voluntad de las tres administraciones, copropietarias del estadio de La Rosaleda, por convertir a Málaga en sede mundialista. Pero, al mismo tiempo, pone más en evidencia la dimensión del varapalo.
El argumento público expresado por los máximos representantes de las instituciones es que, de haber seguido adelante con la empresa, el daño que se podría haber provocado al Málaga C. F. habría sido enorme.
Aluden con ello al obligado traslado de los partidos del club de Martiricos al Estadio de Atletismo, cuya capacidad real era muy inferior a la cifra de abonados de la entidad. Ello ante la imposibilidad de afrontar la ampliación de las instalaciones.
Cerrada la puerta a La Rosaleda mundialista, las tres partes siguen firmes en su idea de estudiar la construcción de un nuevo complejo. Para ello, se manejan tres emplazamientos: la actual ubicación de La Rosaleda, con evidentes problemas a la hora de afrontar una ampliación para hasta 60.000 espectadores; San Cayetano; Universidad, y Cerro Coronado.
Antes de alcanzar ese momento, ahora pueden conocer todos los estudios elaborados:
-
Documentos previos para la candidatura de Málaga y La Rosaleda para acoger el Mundial de Fútbol 2030, realizados entre 2022 y 2024 por el estudio MORPH. Tres contrataciones:
Reordenación de propuesta arquitectónica de posible ampliación del estadio de La Rosaleda y reordenación del entorno más próximo a la Avda. Luis Buñuel 2, por un importe de 14.278 euros (23/11/2022)
Adecuación de propuesta arquitectónica de ampliación del estadio de La Rosaleda a los requerimientos transmitidos por la FIFA para sede del Mundial 2030, por importe de 14.278 euros (24/01/2024)
Documentación audiovisual de la propuesta arquitectónica de la ampliación del estadio de La Rosaleda, por importe de 14.278 euros (06/02/2024).
-
Estudio de potencial de desarrollo y alternativas de explotación del estadio de La Rosaleda e instalaciones complementarias, con análisis de potenciales usos complementarios, posibles demandas e ingresos esperados, resultados de gestión y explotación. Por importe de 168.788,95 euros, adjudicado a CBRE (21/09/2024).
-
Asesoramiento en relación a la financiación pública de la transformación de La Rosaleda a la luz de la normativa UE en materia de ayudas de Estado, por 17.545 euros, a GARRIGUES (27/09/2024).
-
Informe de patologías estructurales del estadio de La Rosaleda, 15.004 euros, a FHECOR (06/11/2024). para conocer el estado de la estructura del estadio actual, cuya remodelación se construyó por fases entre los años 2000 y 2006, analizando tanto la documentación existente sobre el mismo como los resultados de los ensayos de caracterización.
-
Asistencia técnica para el estudio geotécnico del Estadio Ciudad de Málaga, con objeto de analizar las posibles alternativas para la cimentación necesaria para el graderío modular a instalar en este estadio, de forma que acoja temporalmente a unos 18.000 espectadores adicionales a los existentes, para un total de unos 25.000 espectadores, por 18.144,56 euros, a ENTICONTROL (04/12/2024).
-
Propuestas de tipologías estructurales para paso sobre el cauce del río Guadalmedina a la altura del estadio de La Rosaleda, por 11.132 euros, a ACL ESTRUCTURAS (17/12/2024).
-
Estudio geotécnico del estadio de La Rosaleda y su entorno por 67.401,9 euros, a TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (23/12/2024). Se ha realizado una investigación geotécnica consistente en la ejecución de 11 sondeos y 4 catas tanto en el estadio como en los terrenos adyacentes, al norte, oeste y este. Además, también se han realizado una serie de ensayos en la estructura del estadio para determinar el estadio en el que se encuentra de cara al nuevo diseño.
-
Asistencia técnica para la elaboración del pliego de prescripciones técnicas particulares del concurso de Proyecto y Obra del Lote 1: Estadio + Avda. Palmilla + Reurbanización P. Norte; por un importe de 14.520 euros, adjudicado a CBRE Project Management S.A. (06/02/2025).
-
Redacción del Estudio de Detalle, bajo la coordinación de GMU, del ámbito del estadio de La Rosaleda para el encaje urbanístico de las actuaciones contempladas, por 17.545 euros, a HCP ARCHITECTURE & ENGINEERING (24/02/2025).
-
Levantamiento topográfico del ámbito completo exterior al estadio, por 11.495 euros, a la empresa EMEI (26/02/2025).
-
Estudio de movilidad en La Rosaleda y su entorno más próximo, por 13.310 euros, a TEMA INGENIERIA (11/03/2025).
-
Estudio de movilidad para el Estadio Atletismo Ciudad de Málaga y su entorno (diagnóstico de la situación actual), por 7.260 euros, a EMU SL (20/06/2025), tras la respuesta del Ministerio de Transportes a la consulta previa realizada por el Ayuntamiento.