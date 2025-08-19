Así es la reforma que prepara la Diputación de Málaga en su sede de la calle Pacífico

Sede de la Diputación de Málaga en la calle Pacífico.

La gran sede de la Diputación Provincial de Málaga en la calle Pacífico va a ser sometida en los próximos meses a una pequeña obra de reforma.

Con este objetivo, la institución supramunicipal ha puesto en marcha el proceso para contratar los trabajos de adaptación de espacios interiores en la planta primera del Edificio B.

La intervención, según los datos oficiales consultados por EL ESPAÑOL de Málaga, tiene un presupuesto de licitación de 333.982,95 euros (IVA incluido), siendo el plazo de ejecución de tres meses.

Todas las empresas interesadas en optar a este contrato deben saber que el plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 25 de septiembre.

El objetivo principal de la actuación es adecuar a uso administrativo el vestíbulo y la zona de distribución de la primera planta del edificio, un espacio actualmente infrautilizado, que se transformará en un despacho, un área diáfana con seis puestos de trabajo y un pasillo distribuidor hacia el resto de dependencias.

Con ello se busca atender la demanda realizada por el Servicio de Administración de Recursos Humanos, que ha reclamado la creación de nuevos espacios para poder incorporar personal cualificado, especialmente en el marco de los procesos ordinarios de selección y los extraordinarios de estabilización.

Las obras contemplan la división del espacio mediante mamparas modulares, así como la adaptación de las instalaciones eléctricas, de climatización, ventilación, protección contra incendios y red de datos.

Asimismo, los nuevos puestos quedarán equipados con el mobiliario necesario y la iluminación se integrará en el sistema domótico del edificio.

El proyecto deberá ajustarse a la normativa vigente, garantizando los parámetros de accesibilidad universal, seguridad y salud en el trabajo.

Con esta actuación, la institución provincial busca optimizar los recursos de su sede administrativa y responder a la necesidad de más espacios de trabajo en un contexto de incremento de personal.