Un joven de 18 años, detenido por apuñalar al portero de una caseta de la Feria de Málaga
Este incidente se suma al ocurrido el lunes en la explanada de la juventud, con un hombre herido en la cabeza.
Nuevo incidente de gravedad en la Feria de Málaga. Al suceso ocurrido en la explanada de la juventud, donde un joven tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico de Málaga con una herida sangrante en la cabeza, hay que sumar ahora una agresión con arma blanca.
En concreto, según han confirmado fuentes policiales, un joven ha sido detenido tras haber asestado al menos una puñalada al portero de una caseta del Real de Cortijo de Torres.
El presunto agresor, según las fuentes consultadas, es un varón de apenas 18 años de edad.
Desde el servicio de emergencias 112 Andalucía reportan, eso sí, varias peleas y agresiones durante la madrugada, una de ellas protagonizada por chicas en los baños.