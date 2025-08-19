Carrera por el último tramo del Metro de Málaga al Hospital Civil: 16 ofertas compiten por un contrato de 61 millones

Imagen de las obras del Metro de Málaga al Hospital Civil. Junta de Andalucía

El millonario contrato de obra que permitirá completar el trazado del Metro de Málaga hasta el entorno del Hospital Civil, correspondiente al tramo entre la calle Eugenio Gross y Blas de Lezo, ha recibido un total de 16 ofertas por parte de constructoras interesadas en su desarrollo.

Así lo ha confirmado este martes la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que precisa que las proposiciones dan cabida a un total de 39 empresas repartidas en 15 UTE y una presentada en solitario.

El desarrollo de este subtramo tiene un coste de licitación de 61,65 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses.

Esta parte del recorrido tiene 510 metros de longitud. El trazado pasará bajo Eugenio Gross, Blas de Lezo y la avenida de Simón Bolívar. El contrato incluye la ejecución de la futura estación Hospital Civil, que dará servicio al futuro Nuevo Hospital de Málaga, a los equipamientos del Hospital Civil y Materno, así como a los vecinos del distrito de Bailén-Miraflores, el cuarto más poblado de la capital.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado la enorme expectación que ha despertado en el sector este último tramo de la prolongación al nuevo hospital.

"Es una muestra más de que el Gobierno de Juanma Moreno avanza con firmeza y cumpliendo los compromisos adquiridos con Málaga y los malagueños", ha declarado, destacando el "buen ritmo" al que se están desarrollando las obras ya en marcha.

Este tercer tramo se ejecutará mediante el sistema Cut&Cover, al igual que se ha hecho en los anteriores. Este método constructivo consiste en la ejecución de pantallas para delimitar el recinto del túnel y la estación, la reposición de la superficie con una losa de cubierta y, posteriormente, la excavación en su interior.

Detalles de la actuación

Además de la obra civil, el contrato incluye la instalación de la superestructura de vía (carriles y aparatos de vía por los que circularán los trenes), así como la reposición de la urbanización afectada.

Con esta licitación, la prolongación del Metro de Málaga entre Guadalmedina y Hospital Civil quedará completamente en carga, sumando un total de 1,8 kilómetros y tres estaciones.

Se estima que esta extensión aporte alrededor de 3,5 millones de usuarios adicionales al año a la red de Metro, que ya alcanzó una demanda récord de 18,2 millones de pasajeros en 2024.

La prolongación del suburbano está cofinanciada con fondos europeos del programa operativo FEDER en Andalucía 2021-2027 y fondos propios de la Junta de Andalucía.

Para la consejera, la culminación del proyecto "supondrá un antes y un después para la movilidad de Málaga, favoreciendo una ciudad más sostenible, con menos emisiones y con un transporte público más eficiente".