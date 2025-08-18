De Franco a Nico Williams: la sorprendente mezcla de bufandas en la Feria de Málaga

Hay imágenes de la Feria de Málaga que no dejan de sorprender. La que para algunos es la mayor fiesta del sur de Europa ofrece estampas singulares, como la de encontrar en un puesto ambulante una bufanda con la cara del dictador Francisco Franco junto a otra en la que el protagonista es el jugador del Athletic de Bilbao Nico Williams.

Si la combinación de personajes es ya de por sí significativa, más lo es el hecho de que haya productos de este tipo que dediquen su ilustración a Franco.

Hoy he sacado esta foto en la feria de Málaga. De Abascal he visto en varios sitios, pero es que aquí tenían también del pequeño genocida. Quién me iba a decir que ser un pedazo de mierda fascista iba a estar de moda en 2025. pic.twitter.com/pHVW5lnWGg — Quique🔻🇵🇸 (@tresdpicas) August 17, 2025

La imagen, compartida en redes sociales por @tresdpicas, permite comprobar que la bufanda del dictador se encuentra justo al lado en la que destaca una bandera de España y las siglas del partido Vox.

Y ello justo semanas después de que una pedanía de la provincia de Málaga, perteneciente al municipio de Alhaurín el Grande, haya tenido que ser rebautizada porque en origen su nombre estaba vinculado a Franco. En concreto, hablamos de Villafranco del Guadalhorce, ahora denominada Villa del Guadalhorce.