La Feria de Málaga 2025 se cuela en el Hospital Clínico de Málaga: un rincón festivo para pacientes y familias

La Feria de Málaga 2025 llega a todos los rincones de la capital y su última parada ha sido el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. El centro ha creado un pequeño rincón festivo en el Patio Azul que este lunes ha sido visitado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por cuarto año consecutivo.

Junto al regidor han acudido las concejalas, Elisa Pérez de Siles y Carmen Casero, entre otros responsables del Ayuntamiento de Málaga, que han sido recibidos por los componentes del coro rociero Cortijo Alto.

Además, han realizado un recorrido por las unidades de hospitalización de Oncohematología, para saludar a varios pacientes y sus familias. También han visitado el área de hospitalización de Neurología.

Esta actividad forma parte del conjunto de iniciativas que el hospital ha organizado para que la semana grande de la ciudad esté presente para todos y cada uno de los pacientes que estos días se encuentren ingresados en el centro, o acudan a recibir tratamiento, y que no podrán disfrutar de ella por motivos de salud.

En este sentido, el alcalde de Málaga se ha acercado un año más para saludar a algunos de los enfermos ingresados y a sus familiares y acompañantes, y trasladarles sus deseos de ánimo, positividad y esperanza para que tengan una pronta recuperación.

El alcalde de Málaga durante su visita. Junta de Andalucía

En esta visita también han estado presentes el delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista; y el director gerente del complejo hospitalario universitario, Jesús Fernández Galán; la subdirectora médica, Josefina Sampedro; el subdirector médico, Borja Delgado; las subdirectoras de enfermería, Victoria del Moral, y Pilar Lara; así como los subdirectores de servicios generales, Sebastián Soto, y Joaquín Sánchez.

El Patio Azul, el pequeño rincón de la Feria 2025 en el Clínico

Este pequeño rincón de la feria incluye este año una decoración especial simulando una caseta de feria tradicional del Real Cortijo de Torres, con elementos decorativos clásicos y adorno floral, que ha contado con la colaboración de Viveros Guzmán, coordinado por la TCAE de Neurología, Toñi Sánchez.

También se ha incluido como en años anteriores, un decorado para los pacientes hospitalizados de la planta cuarta, centrados en unas originales imágenes clásicas de la feria y los monumentos de Málaga.

Cabe resaltar que estas actividades se encuentran enmarcadas en el plan de Humanización que desarrolla este centro para hacer más amable la estancia de usuarios y acompañantes, y que tiene como objeto acercar nuestras tradiciones a las personas que por motivos de salud no pueden celebrarlas.