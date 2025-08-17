"Si bebes no conduzcas", 40 años después: la Feria de Málaga estrena una máquina de test de alcoholemia por solo un euro

40 años después de que se hiciese popular la frase "Si bebes no conduzcas", verbalizada por el gran Stevie Wonder en una campaña de la DGT para reducir los accidentes de tráfico, la ingesta de alcohol sigue estando detrás de muchos de los siniestros mortales que ocurren cada día en las carreteras del país.

El riesgo crece en épocas estivales como la actual, en la que son numerosos los eventos sociales y ferias que se organizan en muchos pueblos. Ejemplo de ello es la Feria de Málaga, que recibe cada año a varios millones de personas. Visitantes que por más que ya conocen la teoría, no siempre cumplen con la máxima de "Si bebes no conduzcas".

Para tratar de minimizar el peligro y garantizar a los conductores que se encuentran en plenas facultades para ponerse al volante después de su paso por el Real de Cortijo de Torres, este año se incorpora una novedad a destacar: una máquina con la que puedes realizar un test de alcoholemia.

Por solo un euro, el dispositivo te ofrecerá un resultado rápido. Tan solo tendrás que depositar la moneda, coger la boquilla y soplar a través de la misma. En apenas unos segundos sabrás si excedes o no el límite marcado legalmente.

Con este simple gesto podrás, de un lado, evitar riesgos innecesarios para ti y los que te acompañen en el coche; y, de otro, regresarás a casa sin el temor a ser multado.

Algo que no puede ser descartado, dado el amplio dispositivo que tienen desplegado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local durante los días que duran los festejos de la capital de la Costa del Sol.

Otra opción que tienes a mano es la de utilizar el transporte público, reforzado de manera clara estos días para garantizar la llegada desde casi todos los barrios de la ciudad hasta el Real.