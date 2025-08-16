Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este sábado, 16 de agosto
Las fiestas se alargarán desde el 15 al 24 de agosto con una amplia programación para todos los gustos. Esta noche, el plato estrella es Javier Castillo como pregonero y Toñi Moreno como abanderada.
La Feria de Málaga arranca este sábado por todo lo alto. A lo largo del día, las calles del Centro de Málaga y el Real Cortijo de Torres se llenarán de verdiales, vestidos de flamenca y alguna que otra botella de Cartojal. Por la noche, los malagueños acabarán encandilados por el autor Javier Castillo y su pregón, que marcarán el arranque de la feria de noche con el encendido del alumbrado en la portada principal.
El Ayuntamiento de Málaga ha preparado una amplia programación para estos siete días de fiesta en la capital, siendo este sábado uno de los que más citas concentra. Este es el listado completo para que no te pierdas nada esta jornada:
Romería a la Basílica Santuario de Santa María de la Victoria
10:00 h – Paseo del Parque
Concentración de enganches, caballos y peregrinos.
11:00 h – Salida de la comitiva para la ofrenda floral a la Patrona en la Basílica Santuario de Santa María de la Victoria.
Intervención de la Banda Municipal de Música de Málaga y de la Asociación Cultural de Folclore Marisol Egea.
Abanderada: Antonia del Rocío Monserrat Moreno Morales.
La periodista y presentadora Toñi Moreno será la abanderada de la Feria de Málaga 2025, según ha anunciado la Asociación Centro Histórico de Málaga, organizadora de la Romería.
Itinerario: Ayuntamiento de Málaga, Paseo del Parque, Plaza de la Marina (izado de la bandera de Málaga), Alameda Principal, Puerta del Mar, Atarazanas, Plaza de Arriola, Pasillo de Santa Isabel, Calle Carretería, Calle Álamos, Plaza de la Merced, Calle de la Victoria, Compás de la Victoria y Santuario.
Actuación en el Santuario: Coro Aire Andaluz.
Feria del Centro – Animación en Plazas
Plaza de la Constitución
-
Carlos Bravo – de 13:00 a 16:00 h
-
Silverio Soto – de 16:00 a 18:00 h
Plaza Las Flores, Plaza del Obispo, Plaza de San Pedro Alcántara
-
Animación musical variada – de 15:00 a 18:00 h
Calle Marqués de Larios – Fiesta de Verdiales
-
Panda La Axarquía (Estilo Comares) – de 13:00 a 16:00 h
-
Panda Manolo Reina (Estilo Montes) – de 14:00 a 17:00 h
Escenario Folclore Popular Malagueño
-
12:00 a 14:00 h – Academias de baile de Nani Díaz y Juan Reina
-
16:00 a 18:00 h – Coro Paco Ríos, Puntito Flamenco, Coro Rociero Sta. Rosalía Maqueda, Academia de baile Carmen Mostazo
Flamenco en Feria
14:00 h – Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4)
Grupo Flamenco “Fandango” – Gema Garcés
Plaza de Toros La Malagueta
19:00 h – Corrida de toros
Toros de Murteira Grave
-
Pepe Moral
-
Molina
-
Pablo Páez
Real de la Feria – Pregón de las Fiestas
21:30 h – Avenida de las Malagueñas
Pregón: Javier Castillo, escritor malagueño de éxito internacional (El día que se perdió la cordura, La chica de nieve).
22:00 h – Inauguración del alumbrado artístico
Caseta Municipal del Flamenco y la Copla
-
14:00 h – Al cante: Chato de Málaga / A la guitarra: Antonio Centenera
Grupo Flamenco “Malagueñas” – Rocío Portillo
-
16:00 y 23:00 h – Al cante: Pepe de Campillos, Isabel Soto / A la guitarra: Andrés Cansino, Antonio Soto
Copla: Celia López
Centro de Exhibición Ecuestre
22:00 h – C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 89
Espectáculo: Alma de Málaga a Caballo
Caseta Municipal Infantil
21:30 h – Compañía Índigo Teatro
Espectáculo: Lecturitas
Caseta de los Verdiales – Fiesta Malagueña de Verdiales
-
Panda Montes de Guadalmedina (Estilo Montes) – de 22:00 a 01:00 h
-
Panda El Sexmo (Estilo Almogía) – de 00:00 a 03:00 h
Auditorio Municipal
22:00 h – Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos
Gran Gala: Señor Mirinda, Mojinos Escozíos
Explanada de la Juventud – Los 40 Urban Session Málaga
22:00 h
-
Ramsés López
-
Mario Díaz
-
Aitana Jerez
-
Sánchez Jr.