Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este sábado, 16 de agosto

Un montaje de imágenes que tienen que ver con la jornada.

La Feria de Málaga arranca este sábado por todo lo alto. A lo largo del día, las calles del Centro de Málaga y el Real Cortijo de Torres se llenarán de verdiales, vestidos de flamenca y alguna que otra botella de Cartojal. Por la noche, los malagueños acabarán encandilados por el autor Javier Castillo y su pregón, que marcarán el arranque de la feria de noche con el encendido del alumbrado en la portada principal.

El Ayuntamiento de Málaga ha preparado una amplia programación para estos siete días de fiesta en la capital, siendo este sábado uno de los que más citas concentra. Este es el listado completo para que no te pierdas nada esta jornada:

Romería a la Basílica Santuario de Santa María de la Victoria

10:00 h – Paseo del Parque

Concentración de enganches, caballos y peregrinos.

11:00 h – Salida de la comitiva para la ofrenda floral a la Patrona en la Basílica Santuario de Santa María de la Victoria.

Intervención de la Banda Municipal de Música de Málaga y de la Asociación Cultural de Folclore Marisol Egea.

Abanderada: Antonia del Rocío Monserrat Moreno Morales.

La periodista y presentadora Toñi Moreno será la abanderada de la Feria de Málaga 2025, según ha anunciado la Asociación Centro Histórico de Málaga, organizadora de la Romería.

Itinerario: Ayuntamiento de Málaga, Paseo del Parque, Plaza de la Marina (izado de la bandera de Málaga), Alameda Principal, Puerta del Mar, Atarazanas, Plaza de Arriola, Pasillo de Santa Isabel, Calle Carretería, Calle Álamos, Plaza de la Merced, Calle de la Victoria, Compás de la Victoria y Santuario.

Actuación en el Santuario: Coro Aire Andaluz.

Feria del Centro – Animación en Plazas

Plaza de la Constitución

Carlos Bravo – de 13:00 a 16:00 h

Silverio Soto – de 16:00 a 18:00 h

Plaza Las Flores, Plaza del Obispo, Plaza de San Pedro Alcántara

Animación musical variada – de 15:00 a 18:00 h

Calle Marqués de Larios – Fiesta de Verdiales

Panda La Axarquía (Estilo Comares) – de 13:00 a 16:00 h

Panda Manolo Reina (Estilo Montes) – de 14:00 a 17:00 h

Escenario Folclore Popular Malagueño

12:00 a 14:00 h – Academias de baile de Nani Díaz y Juan Reina

16:00 a 18:00 h – Coro Paco Ríos, Puntito Flamenco, Coro Rociero Sta. Rosalía Maqueda, Academia de baile Carmen Mostazo

Flamenco en Feria

14:00 h – Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4)

Grupo Flamenco “Fandango” – Gema Garcés

Plaza de Toros La Malagueta

19:00 h – Corrida de toros

Toros de Murteira Grave

Pepe Moral

Molina

Pablo Páez

Real de la Feria – Pregón de las Fiestas

21:30 h – Avenida de las Malagueñas

Pregón: Javier Castillo, escritor malagueño de éxito internacional (El día que se perdió la cordura, La chica de nieve).

22:00 h – Inauguración del alumbrado artístico

Caseta Municipal del Flamenco y la Copla

14:00 h – Al cante: Chato de Málaga / A la guitarra: Antonio Centenera

Grupo Flamenco “Malagueñas” – Rocío Portillo

16:00 y 23:00 h – Al cante: Pepe de Campillos, Isabel Soto / A la guitarra: Andrés Cansino, Antonio Soto

Copla: Celia López

Centro de Exhibición Ecuestre

22:00 h – C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 89

Espectáculo: Alma de Málaga a Caballo

Caseta Municipal Infantil

21:30 h – Compañía Índigo Teatro

Espectáculo: Lecturitas

Caseta de los Verdiales – Fiesta Malagueña de Verdiales

Panda Montes de Guadalmedina (Estilo Montes) – de 22:00 a 01:00 h

Panda El Sexmo (Estilo Almogía) – de 00:00 a 03:00 h

Auditorio Municipal

22:00 h – Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos

Gran Gala: Señor Mirinda, Mojinos Escozíos

Explanada de la Juventud – Los 40 Urban Session Málaga

22:00 h