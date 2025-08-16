Javier Castillo, pregonero de la Feria 2025: "Málaga es la capital de la felicidad, todos los que la pisan se enamoran"

Javier Castillo, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante el pregón de la Feria de Málaga 2025.

Málaga vuelve a llenarse de emoción en el arranque de su Feria. Si el año pasado fue El Kanka quien deleitó con su música y sus letras a las miles de personas que acudieron hasta Cortijo de Torres para degustar su pregón, este año el privilegio ha tenido a Javier Castillo, uno de los escritores más leídos a nivel nacional, como protagonista.

La suya ha sido una declaración de amor en toda regla a Málaga. Pese a ser mijeño de nacimiento, Castillo ha hablado con el corazón en la mano de la ciudad, de sus recuerdos y del amor que siente por una urbe que ha marcado buena parte de su vida y de su obra.

"Estar aquí arriba es un regalo inmenso que creo que, sin duda, se va a convertir en uno de los momentos más bonitos de mi vida", ha confesado el autor, mostrando su agradecimiento al alcalde, Francisco de la Torre, por la oportunidad dada.

El escritor de La Chica de la Nieve, entre otros bestseller, se ha definido a sí mismo como alguien "que sueña y escribe en un teclado la vida de personas que no existieron, a las que les ocurren cosas que nunca sucedieron".

"Pero hoy me siento la persona más afortunada del mundo, porque por primera vez tengo la suerte de hablar de nosotros, malagueños y malagueñas, la gente que conozco bien y siempre llevo en mi corazón", ha expresado.

Castillo ha confesado que cuando recibió el ofrecimiento de pregonar la gran fiesta de la capital no dudó un solo instante. "Fue como un relámpago que salió de mi boca que era imposible de controlar. Y os digo por qué. Porque las decisiones sobre lo que amas nunca se deben tomar con la cabeza. Y yo amo Málaga con todas mis fuerzas. Aquí creo que estamos todos enamorados de esta tierra, de este sol y de nuestro mar".

El escritor relató recuerdos de su infancia en Málaga y su vida familiar, entre la mayonesa que su abuela echaba al gazpachuelo, el modo en que ayudaba a embadurnar de harina los boquerones, los hidropedales del verano y las primeras historias escritas en los trayectos del Cercanías entre Fuengirola y el Centro.

"Mi infancia entera huele a orilla y mi madurez, lo admito, un poquito a vino dulce y Cartojal", ha rememorado emocionado, subrayando que Málaga "está en cada pedacito de mi vida y es el escenario de cada uno de mis recuerdos”.

Entre anécdotas y descripciones de la ciudad, ha destacado la singularidad de Málaga: "Se te pega a la piel como salitre y se te cuela en la voz con palabras rápidas, que sólo entendemos quienes la llevamos en las venas. Pronunciamos las eses como queremos, y todos hemos corrido de nuestras madres cuando nos decía 'ven acá pacá'". "Este es el único lugar del mundo en el que un pitufo no es un hombrecillo azul, sino el tamaño perfecto de un bocadillo".

El pregonero ha repasado también la historia y la cultura malagueña, con guiños a Picasso, Antonio Banderas, Pepa Flores, Juanito, Hierro, Javi Calleja y figuras del humor como Chiquito y Dani Rovira. "Málaga no está de moda. Málaga es la capital de la felicidad", ha sentenciado Castillo ante un público entregado.

"Una vez la pisas, ya siempre eres boquerón", ha subrayado, destacando la capacidad de Málaga para atraer y retener al de fuera. "Cuando escarbas un poco en cualquier sitio, te aparecen restos de imperios enteros que pasaron por aquí y por supuesto no se quisieron marchar".

Entre ellos los romanos que deambularon por sus calles y que, en la cabeza de Castillo, "pusieron las butacas frente al Pimpi para sentarse a oírnos cantar".

Para el autor, llegar de fuera tiene el riesgo de dejar que Málaga "se te cuele dentro". En ese caso, "tu cuerpo puede irse de vuelta, pero tu corazón se quedará".

"Málaga es un lugar mágico del mundo en el que todos los que la pisan se enamoran no sólo de con quien la recorren, sino también de la ciudad", ha enfatizado.

El escritor cerró su intervención invitando a malagueños y visitantes a disfrutar la fiesta sin reservas: "Esta Feria es para perder la cordura y para dejarse enamorar. Porque todos los de aquí sabemos que cada pedazo de vida que no disfrutamos, no volverá. ¡Viva Málaga y viva la Feria!”.