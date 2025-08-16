La Feria de Málaga 2025 ya está aquí: este es el plano del Real Cortijo de Torres con todas las casetas

La Feria de Málaga 2025 comenzó este viernes 15 de agosto con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales y de drones. Las ocho jornadas de fiesta comienzan este sábado y con ella la música que se extenderá tanto en el centro como en el Real Cortijo de Torres.

Respecto al número de casetas, el Real contará con un total de 117 y el Centro Histórico con una. En cuanto al horario de las casetas, comenzarán a las 14.00 horas y el cierre será entre las 02.00 y las 06.00 horas, salvo los festivos y vísperas de festivos, que será a las 07.00 horas.

Hay quien prefiere la fiesta en el centro de la ciudad, pero otros muchos se decantan por la del Real Cortijo de Torres. Si eres del segundo grupo, lo más probable es que al salir de una caseta para ir a otra en busca de algún conocido, te has perdido y no sabías dónde estaba la caseta.

El plano de la Feria de Málaga 2025.

Aquí está el plano del recinto y todas las casetas enumeradas en orden y la calle en la que se ubican.

Calle Antonio Rodríguez Sánchez

1-2 Asociación De Feriantes De Málaga

3 El Revuelo

4 Peña Caballista Monteclaro

5 Lulú

6 El Ruedo

7-8 Peña Rincón De Calle Ancha

9 Peña Martiricos

10 Treinta Amigos

11-12 Peña Recreativa Palestina

13-14 Peña Portada Alta

15 Calle Larios 15

16 Olé

17-18 Alboroto Adn

19-20 La Tajá

21-22 Grupo La Reserva

23-24 Peña Er Salero

25-26 La Canasta

27-28 Federación Malagueña De Peñas

29-30 El Pimpi

31 San Miguel

32-33-34 Ptv Málaga

35-36 Amigos De Los Mimbrales

37-38 Le Grand Perchelera

Calle Peñista Rafael Fuentes

43 La Bulla

44 La Marquesa Central Ciudadana

45-46 Cc.Oo Málaga

47-48 La Mascarada

49-50 Peña Atlético Portada Alta

51-52 Amigos Del Abuelo Ventura

53-54 Avoi

55-56 Centro Cultural Renfe

57 A.C.R. Ciclista Costa De Málaga

58-59-60 Casa De Álora-Gibralfaro

61-62 Peña Los Ángeles

63-64 La Exquisita

65 Ágape

66-67-68 El Sarao

69-70 D´mare Café Del Mar

71-72 Badhak

73 Puerto 10 La Favela

74 Aa.Vv. 13 De Noviembre “Los Prados”

75-76 La Mami Caseta 5º Pino

77 El Patio De Liceo

78 Ugt-Casa Del Pueblo

79-80 Tentadero

85-86 Peña “La Estrella”

87-88-89 Peña Santa Cristina

90-91 Peña Cortijo De Torre

92 Peña Malaguista Personas Sordas

93-94 Peña El Bastón

95-96 Peña El Parral

97 Burguer Mi Barrio

98-99 Peña Tiro De Pichón

100-101-102 Peña La Paz

103-104 Clandestino

105-106 Casa De Melilla

107-108 Mala Mía

109-110 Peña La Asunción

111-112 El Embrujo

113-114 Teatro Gallery

115 Caramelo

116 Plan B

117-118 Los Claveles

119-120-121 La Feria De Candela

122-123-124 La Huella De Malafama

125-126 Maya

Calle José Bánquez "El Maño"

127-128 Peña El Parchís

129-130 Peña La Solera

131 Cambala

132 El Carmen

133-134 Selvática

135 Koloa

136 María Diabla

137-138 Maritrini Bianco

139 El Andén

140 El Patio De Antojo

141-142 Arte

143-144 El Callejón Del Señorío

145-146 Coltán Con Acento-Touché

147 La Conga

148 Sala Rey De Copas

149-150 Jaleo

151 El Tinglao

152 La Ruina

153 Velvet

154-155 Sindicato De Estudiantes - Libres Y Combativas

156 El Militante-Izquierda Revolucionaria

157 La Pija

158 La Rumba

159 Colega

160 Lunares

161-162 El Palimeo

163 La Gringa De Feria

164 Elixir

165 Sala Premier

166 Reinas

167 Grupo Maná

168 Monkey

Calle Antonio Rodríguez Sánchez

169-170-171 La Carreta

172-173-174 La Sal Y El Son

175 Caseta De Información

176 Al 179 Caseta Municipal Del Flamenco Y La Copla

180 Al 186 Caseta Municipal Del Mayor “El Renge”

187 El Zaguán De Pepe Higo

188 Los Polillas

189-190 La Rebotica De D. Hilarión

191 La Espiga

192 El Péndulo

193-194-195 Caseta Municipal - San Miguel

196 El Gazpachuelo

197 La Jarana

198-199-200 A.R.C. El Portón

201-202 Siempre Así

203 Puertosol - Mama Juana Lombok

204 La Buganvilla

205 Al 208 Caseta De Los Verdiales

209 Maruja Limón

210 Los Coloraos

211 La Noria 211

213 Pura Esencia