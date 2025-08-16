La Feria de Málaga 2025 ya está aquí: este es el plano del Real Cortijo de Torres con todas las casetas
En total son 117 las asociaciones y colectivos con autorización para tener sus establecimientos en el recinto ferial.
Más información: Dónde comer en la Feria de Málaga 2025: del pescaito frito a las míticas papas asadas, los sabores que conquistan el Real.
La Feria de Málaga 2025 comenzó este viernes 15 de agosto con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales y de drones. Las ocho jornadas de fiesta comienzan este sábado y con ella la música que se extenderá tanto en el centro como en el Real Cortijo de Torres.
Respecto al número de casetas, el Real contará con un total de 117 y el Centro Histórico con una. En cuanto al horario de las casetas, comenzarán a las 14.00 horas y el cierre será entre las 02.00 y las 06.00 horas, salvo los festivos y vísperas de festivos, que será a las 07.00 horas.
Hay quien prefiere la fiesta en el centro de la ciudad, pero otros muchos se decantan por la del Real Cortijo de Torres. Si eres del segundo grupo, lo más probable es que al salir de una caseta para ir a otra en busca de algún conocido, te has perdido y no sabías dónde estaba la caseta.
Aquí está el plano del recinto y todas las casetas enumeradas en orden y la calle en la que se ubican.
Calle Antonio Rodríguez Sánchez
1-2 Asociación De Feriantes De Málaga
3 El Revuelo
4 Peña Caballista Monteclaro
5 Lulú
6 El Ruedo
7-8 Peña Rincón De Calle Ancha
9 Peña Martiricos
10 Treinta Amigos
11-12 Peña Recreativa Palestina
13-14 Peña Portada Alta
15 Calle Larios 15
16 Olé
17-18 Alboroto Adn
19-20 La Tajá
21-22 Grupo La Reserva
23-24 Peña Er Salero
25-26 La Canasta
27-28 Federación Malagueña De Peñas
29-30 El Pimpi
31 San Miguel
32-33-34 Ptv Málaga
35-36 Amigos De Los Mimbrales
37-38 Le Grand Perchelera
Calle Peñista Rafael Fuentes
43 La Bulla
44 La Marquesa Central Ciudadana
45-46 Cc.Oo Málaga
47-48 La Mascarada
49-50 Peña Atlético Portada Alta
51-52 Amigos Del Abuelo Ventura
53-54 Avoi
55-56 Centro Cultural Renfe
57 A.C.R. Ciclista Costa De Málaga
58-59-60 Casa De Álora-Gibralfaro
61-62 Peña Los Ángeles
63-64 La Exquisita
65 Ágape
66-67-68 El Sarao
69-70 D´mare Café Del Mar
71-72 Badhak
73 Puerto 10 La Favela
74 Aa.Vv. 13 De Noviembre “Los Prados”
75-76 La Mami Caseta 5º Pino
77 El Patio De Liceo
78 Ugt-Casa Del Pueblo
79-80 Tentadero
85-86 Peña “La Estrella”
87-88-89 Peña Santa Cristina
90-91 Peña Cortijo De Torre
92 Peña Malaguista Personas Sordas
93-94 Peña El Bastón
95-96 Peña El Parral
97 Burguer Mi Barrio
98-99 Peña Tiro De Pichón
100-101-102 Peña La Paz
103-104 Clandestino
105-106 Casa De Melilla
107-108 Mala Mía
109-110 Peña La Asunción
111-112 El Embrujo
113-114 Teatro Gallery
115 Caramelo
116 Plan B
117-118 Los Claveles
119-120-121 La Feria De Candela
122-123-124 La Huella De Malafama
125-126 Maya
Calle José Bánquez "El Maño"
127-128 Peña El Parchís
129-130 Peña La Solera
131 Cambala
132 El Carmen
133-134 Selvática
135 Koloa
136 María Diabla
137-138 Maritrini Bianco
139 El Andén
140 El Patio De Antojo
141-142 Arte
143-144 El Callejón Del Señorío
145-146 Coltán Con Acento-Touché
147 La Conga
148 Sala Rey De Copas
149-150 Jaleo
151 El Tinglao
152 La Ruina
153 Velvet
154-155 Sindicato De Estudiantes - Libres Y Combativas
156 El Militante-Izquierda Revolucionaria
157 La Pija
158 La Rumba
159 Colega
160 Lunares
161-162 El Palimeo
163 La Gringa De Feria
164 Elixir
165 Sala Premier
166 Reinas
167 Grupo Maná
168 Monkey
Calle Antonio Rodríguez Sánchez
169-170-171 La Carreta
172-173-174 La Sal Y El Son
175 Caseta De Información
176 Al 179 Caseta Municipal Del Flamenco Y La Copla
180 Al 186 Caseta Municipal Del Mayor “El Renge”
187 El Zaguán De Pepe Higo
188 Los Polillas
189-190 La Rebotica De D. Hilarión
191 La Espiga
192 El Péndulo
193-194-195 Caseta Municipal - San Miguel
196 El Gazpachuelo
197 La Jarana
198-199-200 A.R.C. El Portón
201-202 Siempre Así
203 Puertosol - Mama Juana Lombok
204 La Buganvilla
205 Al 208 Caseta De Los Verdiales
209 Maruja Limón
210 Los Coloraos
211 La Noria 211
213 Pura Esencia