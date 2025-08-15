Dormir una semana en el Centro durante la Feria de Málaga puede costar lo mismo que un viaje de lujo

Imágenes | En las entrañas de la Feria de Málaga en el Centro Adrián Gámiz

La cuenta atrás ha llegado a su fin: desde este viernes y hasta el 23 de agosto, la Costa del Sol vivirá su semana grande del verano: la Feria de Málaga.

Una cita que muchos consideran como una de las mejores ferias de Europa y que cada año atrae a miles de visitantes, tanto nacionales como internacionales, dispuestos a dejarse conquistar por su ambiente.

Pero no todos los bolsillos podrán afrontar una semana entera de fiesta en la capital. El gasto no solo se acumula en comidas, bebidas y ocio, sino también —y de forma muy notable— en el alojamiento.

Encontrar cama en el Centro de Málaga, bien conectado con el Real del Cortijo de Torres por la tarde y noche, con el Metro y el autobús; y epicentro de la feria de día, puede costar más de lo que muchos imaginan.

La opción más económica en Booking para dos personas, entre el 16 y el 23 de agosto, es un alojamiento en calle Panaderos de 4,5 puntos sobre 10 que cuesta 664 euros, este ofrece una habitación y un alojamiento donde el baño tendrá que ser compartido con otros alojados.

Le sigue en este ranking de sitios económicos el Funker Hostel, un modernísimo alojamiento en La Trinidad, con camas en dormitorio compartido por 765 euros toda la semana, pero con una valoración de 9,8. A partir de ahí, los precios suben: varios hostales rondan los 800-850 euros, mientras que el hotel más barato —el Easy Hotel Málaga City Centre, de una estrella— alcanza los 944 euros. El siguiente, el Ibis Málaga Centro Ciudad, ya supera la barrera de los 1.000 euros (1.071 euros la semana).

El dato es elocuente: solo siete de los 108 alojamientos disponibles en Booking para esas fechas y en el centro; a día 13 de agosto, cuando se prepara este artículo, bajan de los 1.000 euros.

En el otro extremo, el lujo no tiene techo. El Hotel Miramar lidera la lista: su única habitación libre, una royal suite de 80 metros cuadrados con vistas al mar, cuesta 17.238 euros la semana (tras aplicar un 15 % de descuento por alargar la estancia en más de cinco días).

En la categoría de hoteles, le siguen el Christine Bedfor Málaga (2.544 euros en oferta), el Only You Hotel Málaga (2.242 euros), y otros como el H10 Croma (2.048 euros) o el Vincci Larios 10 (1.958 euros).

Llama la atención que algunos apartamentos turísticos superen con creces el precio de un hotel de cinco estrellas.

El hotel Vincci Selección Posada del Patio, de cinco estrellas, ofrece una habitación durante la semana de feria por 1.949 euros, con un descuento por las pocas habitaciones que les quedan, mientras que un apartamento en La Trinidad se alquila por 2.957 euros; un ático de dos dormitorios en el Soho, por 2.734; y otro de 60 metros cuadrados en Juan de Austria, por 2.231.

La lista de hoteles con nombres populares y más económicos que decenas de apartamentos del Centro de Málaga la completan el AC Hotel by Marriott Malaga Palacio (1.922 euros), el Room Mate Valeria (1.695 en oferta) o el Icon Malabar (1.692).

Con estas cifras sobre la mesa, el mito de que un apartamento es siempre más barato que un hotel se tambalea. A falta de saber cuánto costará subirse al saltamontes o pedir un plato de jamón en plena Feria de Málaga, los turistas que decidan venir a última hora tendrán que echar mano de la calculadora.