El mantón, un imprescindible en tu traje de flamenca: así visten las mujeres en la Feria de Málaga

Ya huele a feria. Los escaparates de las tiendas de flamenca del centro de Málaga ya lucen sus mejores galas. Los vestidos de flamenca ya están colgados en los armarios de muchas malagueñas que ya ansían lucir sus mejores galas durante las fiestas.

Cada vestido cuenta una historia. No hay dos iguales y, un año más, han sido cientos las mujeres que se han recorrido las tiendas malagueñas en busca del vestido perfecto. De todos los colores y tallas imaginables.

Eso sí, la prenda más demandada este año ha sido un complemento. Va a ser llevado por mujeres de todas las edades y hará que sus vestidos luzcan totalmente diferentes. Hablamos del mantoncillo.

Así lo confirma Moisés Guerrero, dueño de la tienda Viva la Feria, situada en la calle Muro de Puerta Nueva. "El traje de flamenca está muy bien acompañado con complementos como el mantoncillo de flamenca bordado o liso, que está también está muy presente".

Pero 2025 ha llegado cargado de tendencias en tejidos, estilos, formas que generan mucha más demanda en el ámbito de la moda flamenca. "El tejido que se está vendiendo muchísimo este año son los perforados, que no es habitual", comenta el hombre.

Al mismo tiempo, hay otros que no se quedan atrás, como el plumeti de algodón que, según explica Guerrero, "es un tejido que queda muy bien y es muy finito". El no ser un tejido grueso juega a su favor y es que a pesar de que estamos en pleno agosto y en Málaga, no es una tela que genere un calor excesivo.

Aunque eso parece no importar demasiado, ya que jugar con las mangas se ha vuelto algo recurrente para la flamenca. Ahora se decantan por mangas rectas, mangas abullonadas, mangas tipo globo o mangas con volante súper grandes.

El vestido corto se vende más bien poco. Largos y con volantes, pequeños en concreto, es lo que se lleva. Arrasan los trajes con más caídas, canasteros o con mucho volumen. Regresa, además, la tira bordada, enriqueciendo al traje, según el CEO de Viva la Feria.

Otro de los protagonistas de los trajes de flamenca son los escotes. "Se están haciendo escotes de todo tipo porque hay una tendencia a que sea muy pronunciado, ya sea de pico o de corazón", explica Guerrero.

Sobre los hombres, la cosa cambia, pero el interés por vestirse cada vez es mayor y el que lo hace se planta un traje de campero o jinete. "Esa persona que va a llevar a las ferias su caballo o va a ir en coches de caballo, ahora llega el momento de lucirse", apunta el dueño.

Por su parte, Rocío, de la tienda Gitanas, ubicada en la plaza Enrique García-Herrera. asegura que el mantoncillo es el claro ganador de esta temporada y se ha convertido en "el complemento estrella".

Es más, las mujeres tienden a comprarse vestidos de colores lisos para que sea el mantoncillo el que le dé el toque al conjunto. Así, cada año cambian el mantón y tienen un look diferente en cada ocasión.

En cuanto a colores, este año han llegado pisando fuerte los verdes y azules empolvados, los rosas nudes, según la mujer. Sin embargo, los colores clásicos: rojos, blancos y negros mantienen su liderazgo en ventas.

La flamenca tiende a olvidarse del calor durante la semana de feria y aunque pueda parecer mentira, las mangas largas son las que triunfan. "A la gente les encantan", según Rocío.

Eso sí, cada vez apuestan más por la comodidad. Los vestidos con más vuelo, los canasteros se han convertido en los favoritos de esta temporada en Gitanas gracias a que son mucho más cómodos de lucir.

Las influencers, el nuevo escaparate de las flamencas

De igual forma, los dos tenderos coinciden en la trascendencia del "efecto influencer" en sus ventas. El interés de las niñas por los trajes de flamenca, inexistente hace unos años, ha despertado gracias a las redes. Y son esas niñas las que hacen que se vista la amiga, la madre y hasta la abuela.

Cuando llegan a las tiendas en busca de un vestido para la feria, acaban llevándose el mantón, los pendientes, la flor y la peineta. La media del gasto en ambos lugares de moda flamenca es de 400 euros, incluyendo el vestido y algún que otro complemento.

Hay opciones más económicas que no superan los 200, otras más elevadas que llegan casi a los 1.000 euros. Todo depende del presupuesto, la tela y los complementos seleccionados.