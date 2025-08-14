Málaga allana la ampliación del Centro Cultural La Térmica: habrá un nuevo edificio de 7.000 metros

El Centro Cultural La Térmica entra de lleno en una nueva etapa. Consolidada en los últimos años como uno de los claros referentes culturales de Málaga capital, ahora asume el reto de crecer.

La ampliación de las instalaciones, en el viejo Centro Cívico de la Diputación provincial, acaba de recibir un aval claro después de que el Ayuntamiento de la ciudad haya aprobado de manera inicial el estudio de detalle para la reordenación de edificios y espacios del complejo.

La intervención, según los datos aportados por el Consistorio, contempla la demolición de construcciones de escaso valor arquitectónico, como la nave taller de mantenimiento, para liberar y reorganizar el entorno inmediato del histórico Centro Cívico La Térmica.

Este inmueble se encuentra protegido por el Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz y el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Uno de los propósitos de la propuesta es ganar espacios libres y mejorar la percepción del inmueble protegido. La intervención cuenta con informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

El proyecto prevé levantar un nuevo edificio lineal de tres plantas (planta baja más dos), con una superficie aproximada de 7.000 metros cuadrados.

En él se centralizarán el archivo provincial —actualmente ubicado en el edificio histórico— y las dependencias dispersas de las oficinas del CEDMA, el SEPRAM y el servicio de mantenimiento, incluyendo sus almacenes. También se plantea el soterramiento del parque móvil.

La ordenación incluye la urbanización y mejora de viales interiores, así como la actualización del catálogo de edificios protegidos, que eliminará la nave taller por carecer de interés cultural, según la Ponencia Técnica de Patrimonio Histórico.