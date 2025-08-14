¿Cuánto gastarán los malagueños en la Feria 2025?: el presupuesto sube un 17% respecto a 2024

La cuenta atrás de la Feria de Málaga 2025 está llegando a su fin y los malagueños tienen ya sus bolsillos preparados para el desembolso que van a realizar durante la semana de fiesta.

Cada año, la previsión media de dinero a destinar a la Feria aumenta. Este 2025 el incremento del presupuesto es de un 17,10% respecto al año 2024, según los datos aportados por una encuesta realizada por la Unión de Consumidores de Málaga.

En concreto, aquellos malagueños consumidores que esperan ir a la Feria de Málaga, estiman que durante la semana de fiestas desembolsarán unos 89€ de media por persona.

El 31,7% de los encuestados ha afirmado que realizará algún viaje fuera de la provincia en esta fecha y el 17,1% se lo ha planteado. Sin embargo, tan solo el 4,9% de la población no asistirá ningún día a la feria.

El 24,4% considera que asistirá un solo día, el 56,1% lo hará dos o tres días y el 19,5% recorrerá, tanto el Real Cortijo de Torres como la Feria de día del Centro, cuatro días o más.

Con respecto a qué destinarán su consumo en feria, muchos coinciden en que lo harán en comida y bebida dentro de las zonas estipuladas para esta festividad, seguido de las atracciones infantiles y el transporte.

Eso sí, no están de acuerdo con que los precios sigan aumentando año tras año. En cambio, en aspectos como la seguridad y la atención sanitaria se posicionan en lo alto de la pirámide en cuanto a calidad y mejora otro año más.

Algo en lo que muestran una gran disconformidad es con la Feria de Día del Centro. A su parecer cada año desaparece algún elemento clave en el desarrollo de esta festividad para los malagueños, como, por ejemplo, los conciertos en la Plaza del Obispo que tenían gran acogida entre la ciudadanía. No obstante, la valoración general de esta festividad sigue siendo positiva en su mayoría.

En relación con los conciertos del Auditorio Municipal Cortijo de Torres, los encuestados consideran que abrir este tipo de espectáculos fomenta otros géneros musicales distintos al de las casetas, además de suponer un mayor alcance de los conciertos.

Aun así, el 56% cree que esta medida puede ocasionar una falta de espacio y control para acoger a todos los espectadores que quieran acceder a los espectáculos.

El desplazamiento preferido por los consumidores para esta ocasión son el coche y el autobús, seguido de ir a pie y los taxis.

El número de asistentes rozará el millón de personas, pudiendo incluso llegar a superarlo debido al incremento notable de participación que se observa en cada temporada.

Además de ser una fiesta tradicional y reclamada por muchos, también es una oportunidad laboral para los sectores más desfavorecidos. Los puestos de trabajo más solicitados en esta fecha son todos los referentes a la restauración, marketing y fotografía, relaciones públicas, técnicos de sonido y luces, entre otros.