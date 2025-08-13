Torres de hasta 27 plantas, pisos de lujo y supermanzanas: Málaga examina el futuro de El Bulto

La ambiciosa operación urbanística que busca transformar por completo los terrenos localizados junto al ferrocarril de acceso al puerto de Málaga, en el barrio de El Bulto, da un nuevo paso en su largo y prolijo trámite.

Tras conocerse el detalle de los tres promotores que optan a hacerse con el sector Ferrocarril del Puerto, tras la decisión del Ayuntamiento de reactivar este desarrollo a través de la figura del agente urbanizador, las propuestas se abren formalmente a exposición pública.

Y con ello, se someten al escrutinio de todos los interesados, que podrán realizar observaciones. El paso adelante se da con la publicación este miércoles del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga.

En el extracto se precisa que el periodo de información pública se extiende por un plazo de 20 días. Además del contenido de los proyectos presentados, la documentación incorpora el convenio urbanístico que regirá esta intervención.

Al tiempo, se destaca que una vez finalizada la información pública, “se procederá a la selección de la alternativa técnica más adecuada al interés general”.

Las alegaciones pueden presentarse desde este jueves mediante instancia general a través del Registro del Ayuntamiento de Málaga (sede.malaga.eu) y en el Registro de Documentos de la Gerencia de Urbanismo, entre otras vías.

La envergadura de esta actuación es mayúscula, como demuestra el detalle de cada una de los proyectos formulados, que convertirán este espacio en una nueva joya inmobiliaria.

El planeamiento vigente permite levantar sobre este sector, que dispone de casi 47.000 metros cuadrados, hasta 179 viviendas libres y 89 VPO.

Urbania, Fundación Unicaja y Guamar

Infografía de las propuestas para transformar los terrenos de El Bulto, en Málaga.

La solución elaborada por Urbania, Fundación y la constructora Guamar incorpora como elemento añadido los diseños de Morph y la redacción de la Universidad de Málaga y de CAI.

Entre las acciones planteadas para el paso del ferrocarril se incluye calificar la envolvente de las aristas exteriores del trazado (en superficie y soterrado) como Sistema Local de Espacios Libres, lo que permitirá la integración de la plataforma actual como un espacio público de valor histórico después de su soterramiento.

En cuanto a la ordenación, adopta el concepto de "supermanzana", limitando el tráfico rodado a viales perimetrales y transformando la red interna en una plataforma peatonal con acceso restringido para aparcamientos subterráneos y parcelas de equipamiento.

Apuestan por mantener en sus ubicaciones actuales los principales equipamientos de la zona. Es el caso de la Casa del Sagrado Corazón de Jesús (Cottolengo), que será ampliada bajo rasante para alcanzar 2.800 metros cuadrados (actualmente tiene 2.100), incluyendo un aparcamiento subterráneo para 15 vehículos.

Otros edificios como el Colegio Público Luis de Góngora (CEIP), el Instituto Provincial de Educación Permanente (IPEP) y el Centro Municipal de Atención a la Familia y Albergue Municipal se mantienen. En el caso de la pista deportiva de fútbol se ajustará a las medidas reglamentarias para Fútbol 7, sobre una parcela de 2.550,93 metros.

El proyecto reserva espacio para 261 viviendas, de las cuales 179 serán libres y 82 protegidas.

Una de las edificaciones, de planta baja más 10 alturas, con forma circular, destaca por las terrazas dispuestas en las diferentes plantas, que van decreciendo para generar un efecto de espiral. El inmueble daría cabida a viviendas libres y VPO. Hay otro inmueble de baja más 10 plantas para viviendas libres.

Un tercer bloque de planta baja más ocho para equipamiento dotacional, con la Fundación Unicaja como protagonista. En ella se plantea un proyecto de viviendas protegidas amplias, con zonas comunes de trabajo compartido, piscina, huerto, lavandería, zona deportiva e incluso área de mascotas…

La apuesta por la peatonalización traerá consigo la eliminación de los actuales aparcamientos en superficie (aproximadamente 60-70 en López Pinto/Río Gallo, 100-110 en otra bolsa, 59 en Donoso Cortés, 36 en Agustín Montes Fuentes, 24 en Ferrocarril del Puerto). No obstante, se plantea cubrir esta necesidad con un aparcamiento público bajo el equipamiento deportivo, con dos plantas y capacidad para 200 vehículos. En cuanto a los usos privados, la previsión es de un mínimo de una plaza por vivienda.

Sierra Blanca Estates

Infografía de las propuestas para transformar los terrenos de El Bulto, en Málaga.

La propuesta busca reordenar una zona y crear una nueva centralidad urbana y territorial. Se inspira en el modelo de "supermanzana" para recuperar espacio público para la ciudadanía y combatir el cambio climático.

Entre los grandes alicientes de la operación destaca la implantación de una gran torre de planta baja más 22 alturas, diseñada por el estudio Zaha Hadid, para albergar 153 viviendas libres. El inmueble contará con un zócalo de uso terciario de una sola planta y 3.304 metros.

Su diseño busca ser un hito urbano, evitando el efecto de pantalla arquitectónica en el frente litoral y manteniendo las vistas al mar.

Prevé la construcción de 80 viviendas protegidas distribuidas en dos parcelas, con inmuebles de planta baja + 9 alturas. La idea es que las plantas bajas de estos edificios se destinen a un uso cultural, con casi 2.000 metros cuadrados. Las VPO se destinarán al realojo de las familias afectadas por la nueva ordenación.

A diferencia de la propuesta de Urbania, Sierra Blanca traslada Cottolengo a una nueva parcela de 2.800 metros.

Por el contrario, se mantiene el Colegio Público Luis de Góngora en su ubicación, reorientando y ampliando el campo de fútbol municipal anexo, incluyendo una planta de aparcamiento subterráneo.

Se propone la eliminación de las calles López Pinto y Donoso Cortés dentro del ámbito, integrando su superficie en nuevas parcelas de equipamiento y zonas libres públicas.

José Seguí

Infografía de las propuestas para transformar los terrenos de El Bulto, en Málaga.

Prioriza la creación de una nueva centralidad urbana y territorial para Málaga, buscando descongestionar el Centro Histórico y diversificar las actividades urbanas.

Se aleja de un modelo puramente residencial y apuesta por usos que generen actividad, como un complejo hotelero-terciario de alta gama, que complementaría la futura Marina de San Andrés y el Auditorio de Málaga.

El complejo hotelero-terciario, de 27 plantas y casi 103 metros de altura, incluye oficinas y un hotel de máxima categoría con 300 habitaciones, salones de congresos, salas de reuniones, restauración (con un restaurante de doble altura en las últimas plantas), jardines, piscinas, spa, y gimnasios.

Este hotel se concibe como un "hotel destino" para atraer turismo de alto poder adquisitivo.

La superficie edificable sobre rasante será de 31.677,64 metros cuadrados, de los cuales 4.440,78 corresponden a oficinas y 27.236,86 metros al hotel y sus servicios.

Como mejora y servicio novedoso para la ciudad, se incorporará una pista de helipuerto en la cubierta del hotel, facilitando traslados al Aeropuerto Internacional de Málaga a través de la compañía Hélity.

Se prevé la construcción de un edificio residencial para realojar a las familias de las viviendas irregulares existentes, ofreciendo un total de 84 viviendas de 2-3 dormitorios. Su altura será de planta baja+6 plantas (B+6), similar a las edificaciones residenciales colindantes.

Se mantienen y mejoran equipamientos existentes como el Colegio Luis de Góngora, el Albergue Municipal, el Centro de Atención a la Familia y el Centro de Formación de Adultos.

La Institución Benéfica "Sagrado Corazón de Jesús" (Cottolengo) será reubicada dentro del mismo sector, generando una agrupación de equipamientos junto al colegio.

Destaca la apuesta por un parque público mediante la reordenación y peatonalización de la calle Donoso Cortés, incluyendo un Museo de Esculturas al aire libre que formará parte de los circuitos culturales de la ciudad.