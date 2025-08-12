El parque acuático gratuito que adoran los pequeños de la casa: está en la playa más humilde de Málaga

El mes de agosto se resiste para algunas familias que ya no saben qué hacer con sus hijos a la espera de que llegue el período escolar. Se aburren con todo, no quieren hacer mucho más que ver la tele o jugar a la consola... E ir a la playa se acaba convirtiendo en toda una odisea, porque si no hace amigos allí, no sabe jugar solo.

Si te suena esta historia, el Ayuntamiento de Málaga tiene la solución ideal a ello desde hace unos años: un parque de agua totalmente gratuito en el paseo marítimo Antonio Banderas, justo frente a la playa de la Misericordia, una de las más humildes de la ciudad.

El parque está compuesto por nueve pequeños espacios acuáticos para todas las edades, pensados para que los niños pasen un buen rato cuando los días de playa se les alargan más de lo que tenían previsto.

Una imagen del parque. Vortex

Entre sus juegos de agua destaca un gran cubo que vuelca cada cierto tiempo y al que los niños esperan con ganas para recibir un chapuzón conjunto. Cuando ven que ya está a punto de caer, se juntan justo debajo para refrescarse.

Además, también hay tortugas y cangrejos por el parque con chorritos de agua, así como un barco que cuenta con una vela que hace las delicias de los más pequeños de la casa en este sencillo parque de 800 metros cuadrados.

Poca gente sabe que para la realización de este parque, Vortex, la empresa que lo creó, tuvo en cuenta la opinión de los alumnos de 5.º y 6.º de Primaria de tres escuelas locales, quienes contribuyeron a diseñar el Splashpad® en el Paseo Marítimo Antonio Banderas.

Una imagen del parque. Vortex.

"El objetivo era integrar el ocio acuático en las instalaciones sin intentar competir con la belleza natural de la zona. El proyecto se convirtió en un punto de reunión que ofrece horas y horas de juego seguro y cuenta con todos los ingredientes necesarios para divertirse y fomentar la creatividad. De hecho, el Splashpad® ha tenido tanto éxito que muchos niños prefieren jugar allí en lugar de en la playa cercana", declaran desde la empresa

Esta cuenta con proyectos por todo el mundo, más allá del de Málaga. En el Victoria Park, los niños londinenses se refrescan en verano también con uno de estos splashpads, al igual que en otras zonas de ocio de Estados Unidos y Canadá.