Apartamentos de lujo en un edificio histórico a 150 metros del mar en Málaga: pisos de 75 metros por casi 1,5 millones

La que fuera sede de la antigua Escuela de Turismo de Málaga, un emblemático edificio centenario ubicado a tan solo 150 metros del mar, ha sido transformada y recuperada por completo para dar cabida a una exclusiva promoción residencial.

Bajo el nombre de Luxy Sancha, la iniciativa privada ofrece 15 apartamentos de lujo con vistas privilegiadas y máximo confort.

Este inmueble singular, construido en 1900 y diseñado por el arquitecto Antonio Ruiz con la colaboración del arquitecto municipal Tomás Brioso, combina un estilo ecléctico depurado con elementos modernistas geométricos que lo convierten en un referente arquitectónico protegido.

Declarado Bien de Interés Patrimonial tanto por la Junta de Andalucía como por el Ayuntamiento de Málaga, ha sido testigo de múltiples usos a lo largo de su historia: residencia privada, cuartel de la Guardia Civil, sede del Colegio León XIII y, hasta 2017, Escuela de Turismo de la Costa del Sol.

Otro de los detalles de la promoción residencial de lujo.

Luxy Sancha recupera su esplendor con una restauración integral que conserva el encanto histórico del inmueble mientras integra acabados modernos y materiales de alta calidad para garantizar una experiencia residencial única.

Los apartamentos, diseñados para ofrecer elegancia, funcionalidad y bienestar, cuentan con superficies que van desde estudios de 29 metros cuadrados útiles hasta pisos de 75 metros.

Muestra de la exclusividad de la operación es que los precios van desde 472.440 euros de la vivienda más económica a los 1.475.600 euros de la más cara.

Entre las zonas comunes, destaca una impresionante piscina infinity con vistas al Mediterráneo, un espacio pensado para el relax y el disfrute en un entorno natural privilegiado, a escasos metros de la playa.

A ojos de las inmobiliarias que comercializan estos pisos, la promoción representa una oportunidad única para adquirir una vivienda exclusiva en una de las zonas más codiciadas de Málaga, con la garantía de un proyecto que respeta y realza el patrimonio histórico mientras ofrece todas las comodidades de la vida contemporánea.