Polémica en la Feria de Málaga 2025: el Ayuntamiento exige borrar un mural del Partido Comunista contra la OTAN

Imagen del mural que la provocado la polémica antes del inicio de la Feria de Málaga.

Polémica en la previa de la Feria de Málaga. Y todo porque el Ayuntamiento de Málaga ha exigido la eliminación de un gran mural pintado en la caseta del Partido Comunista de Andalucía, en el Real de Cortijo de Torres donde se lee el mensaje No Guerra OTAN.

Este gesto ha sido denunciado este lunes por la concejala de Con Málaga y líder de Izquierda Unida en la provincia de Málaga, Toni Morillas, quien ha informado de que desde el equipo de gobierno municipal se "amenaza con cerrar" estas instalaciones si no se borra esa pintura.

A su juicio, se trata de "un acto de censura inadmisible en democracia".

"Quieren aplicar de forma torticera la ordenanza municipal como excusa para silenciar a quienes se oponen a la guerra y piensan diferente de ellos", ha asegurado la edil de Con Málaga, para quien "la censura y la coacción a la libertad de expresión no pueden tener cabida en la Feria de Málaga".

Frente a los argumentos empleados por Morillas, desde la Casona del Parque han precisado que el Área de Fiestas ha tenido conocimiento por parte de la Policía Local de la existencia de estas pintadas, que "contravienen las obligaciones fijadas para los adjudicatarios en la Ordenanza de la Feria de Málaga".

Así, indican que el artículo 22 g) de la norma establece la prohibición de “toda clase de publicidad, propaganda o avisos en la fachada de las casetas, excepto para anunciar la programación, informaciones, recomendaciones o actividades de la misma, delimitando un espacio para ello, no superior a 130 por 75 centímetros, debiendo cuidar el/la adjudicatario/a la estética exterior e interior de las mismas, en relación con la identidad de Málaga, su cultura y tradiciones".

Al respecto, han indicado que "da lugar a una infracción leve, con el correspondiente apercibimiento y adopción de medida cautelar, si procede".

Por este motivo, "se le ha instado a eliminar la pintada realizada, o cualquier otro elemento de publicidad, propaganda o avisos en la fachada de las casetas".

La advertencia va a más, ya que "en caso de no responder a este requerimiento antes de la apertura de la caseta, se procederá a iniciar el procedimiento para el cierre de la caseta por incumplimiento de la ordenanza y al inicio del correspondiente expediente sancionador".