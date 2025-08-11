Guerra de gigantes por el Nuevo Hospital de Málaga: así es la pugna entre Sacyr, Dragados, OHL, FCC y Ferrovial

La construcción del Nuevo Hospital de Málaga pasa a convertirse en el último objeto de deseo de las grandes constructoras.

Los 607 millones de euros (incluido el IVA) en los que se tasa inicialmente el valor de ejecución del gran complejo hospitalario, llamado a ser el edificio público más grande de Andalucía, son suficiente aliciente para una guerra que ya está formalmente planteada.

Tras desvelarse semanas atrás que eran tres las ofertas presentadas una vez finalizado el plazo de presentación para hacerse con esta contratación mixta, que incluye el hospital y la construcción y explotación comercial de los aparcamientos, ahora se conoce la identidad de las empresas.

Y el resultado da buena muestra de la envergadura de la operación. El acta oficial emitida por la mesa de contratación permite conocer el detalle de las concurrentes:

Sacyr Construcción; Dragados y Verosa Proyectos y Servicios.

Construcciones Sánchez Domínguez (Sando); Obrascon Huarte Lain (OHL), y Vialterra Infraestructuras

Ferrovial Construcción; FCC Construcción, Heliopol y Guamar: En este último caso, según el documento oficial, se precisa la inclusión de otras firmas en la proposición, como son World Trade Center, FCC Concesiones, Cintra y Serranopark. Por este motivo, la mesa de contratación pide “aclaración para poder determinar si la inclusión de dichos DEUC se ha debido a un error material a la hora de subir la documentación al sistema SiREC o si por el contrario está previsto que participen de alguna manera en el expediente”.

El cronograma previsto por la Junta de Andalucía presenta unas necesidades presupuestarias que se distribuirán a lo largo de varios años. En concreto, en 2026, 11.003.198,47 euros; en 2027, 48.988.730,38 euros; en 2028, 69.356.896,15 euros; 2029, 95.633.421,51 euros; en 2030, 124.323.447,96 euros; en 2031, 138.668.461,18 euros y 119.541.776,88 euros en 2032.

En cuanto al plazo de desarrollo de los trabajos de todo el complejo, se habla de 75 meses. De este intervalo, 15 meses se vinculan al edificio de aparcamiento (Fase 1) y 60 meses para la ejecución del Hospital (Fase2).

La fórmula elegida por el Gobierno autonómico es la de modelo mixto, que incluye la construcción del Nuevo Hospital, por un lado, y la concesión demanial para la ejecución y posterior explotación de un gran edificio de aparcamientos, así como de las plantas sótano del complejo hospitalario, también destinadas a parking.

La memoria que forma parte del expediente precisa en detalle los pasos que deberá dar el futuro adjudicatario:

Demolición del conjunto de edificaciones existentes en la parcela.

Ejecución de un aparcamiento provisional en superficie y explotación por parte de la adjudicataria. Con 650 plazas. Se prevé una fase de explotación de trece meses.

Ejecución de las obras de la Fase 1. Edificio de Aparcamiento que consta de 7 plantas sobre rasante y 3 bajo rasante. Explotación por parte de la adjudicataria de las plazas de aparcamiento resultantes en este edificio. Serán 839 plazas, con un periodo de explotación de 60 meses.

Desmontaje del aparcamiento provisional.

Ejecución de las obras de la Fase 2. Edificio de Hospital, que consta de 11 plantas sobre rasante y 4 bajo rasante. Explotación por parte de la adjudicataria de las plazas de aparcamiento resultantes en este edificio, que se unirán funcionalmente a las de la fase 1. En total, serán 1.767 plazas para vehículos normales y 128 para motocicletas. La duración de esta situación se prolongará hasta el final de la concesión, un total de 16 años y 9 meses.

Conforme a los plazos manejados, se prevé que la puesta en servicio del aparcamiento provisional tenga lugar en abril de 2026; el parking 1, en abril de 2027, y el parking 2, en abril de 2032.

El futuro centro hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación. Además, tendrá 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos.

Con respecto a las consultas externas, habrá 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación. El diseño del nuevo hospital ha sido concebido también desde una perspectiva de humanización.