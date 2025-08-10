Importante novedad en la Feria de Málaga 2025: el Real contará con cámaras de vigilancia por primera vez

Importante novedad en la Feria de Málaga 2025. La Policía Local de Málaga reforzará la red de videovigilancia este año, cuando los festejos se celebrarán del 16 al 23 de agosto. Además de las 68 cámaras ya instaladas en el Centro Histórico, este año se sumarán 16 equipos adicionales en distintos puntos del Real de Cortijo de Torres, como las avenidas principales y las zonas de paradas de autobús y taxis, contando con la autorización de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Andalucía.

También se incorporará un sistema de vigilancia aérea con drones, como ya se hace en celebraciones con gran afluencia de público como la Semana Santa o la Navidad, que sobrevolarán cada día el entorno del Real para detectar posibles incidencias y apoyar a las unidades policiales con rapidez y movilidad, especialmente en la zona de la Juventud, donde se realizarán servicios especiales en diferentes horarios.

Estas actuaciones forman parte del dispositivo especial de seguridad diseñado por el Ayuntamiento, que refuerza la presencia de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, en coordinación con Policía Nacional, Guardia Civil y el servicio de emergencias 061. El operativo comenzará el viernes 15 de agosto, con el espectáculo pirotécnico, y se mantendrá activo hasta el domingo 24 de agosto, desarrollando en los días previos una fase de control de espacios.

Además, el Plan Municipal de Emergencia se activará de forma parcial desde la mañana del día 15 hasta la mañana del lunes 25. El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) estará ubicado en el Centro Municipal de Emergencia.

La planificación, que tiene en cuenta que continúa activo el Nivel de Alerta Antiterrorista 4, implica un aumento extra de la seguridad durante la Feria. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se distribuirán por sectores para evitar solapamientos y optimizar la eficacia de los servicios.

Por segundo año consecutivo, se establecerán dos Centros de Coordinación Policial: uno en el Centro y otro en el Real, con presencia de miembros de la Policía Local y la Policía Nacional.

En total, la Policía Local realizará 4.570 servicios durante la Feria, con una media de 457 efectivos diarios, de los cuales 2.189 formarán parte del operativo extraordinario y 2.381 del servicio ordinario, sumando más de 40.000 horas de trabajo, a las que se añadirán las de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En el despliegue participará el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) para reforzar la vigilancia tanto en el Cortijo de Torres como en la Feria del Centro, además del Subgrupo Canino junto al Grupo de Investigación y Protección (GIP).

También intervendrá el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) con controles preventivos de alcoholemia en el Centro y en los accesos al Real. Los agentes intensificarán su labor en la detección de armas blancas, la prevención de venta de alcohol a menores, el cumplimiento de horarios de cierre, el control de ocupación indebida de la vía pública en zonas de evacuación y la inspección de casetas, así como la vigilancia de cualquier conducta incívica. El Grupo de Caballería tendrá un papel destacado en las calles del Real y en la romería urbana del primer sábado de Feria.

En coordinación con la Policía Nacional se trabajará en la prevención de delitos y el control de objetos peligrosos, incluyendo registros de acceso para evitar la entrada de botellas de vidrio y la venta no autorizada de bebidas. El GRUPRONA de la Policía Local inspeccionará y controlará la seguridad alimentaria en el Real, especialmente durante las horas de carga y descarga, verificando la trazabilidad y tallas reglamentarias de productos pesqueros en colaboración con el SEPRONA y el Servicio de Sanidad Alimentaria municipal. Al cierre de la Feria del Centro, Policía Local y Policía Nacional prestarán apoyo coordinado a los servicios de limpieza. También se instalarán bloques de hormigón y jardineras en zonas de gran afluencia como medida de seguridad.

En materia de tráfico, la Guardia Civil controlará los accesos a la ciudad y las rondas de circunvalación, mientras que la Policía Local aplicará cortes y desvíos para garantizar la movilidad y el buen funcionamiento del transporte público, además de controles de alcoholemia y drogas tanto en el Centro como en el Real.

El dispositivo de Bomberos contará cada día con una dotación en el Centro y dos en el Real en turnos de tarde y noche, más una autoescala y otros vehículos de coordinación y apoyo. La noche de los fuegos artificiales habrá un despliegue especial, y el retén del Real se mantendrá activo el domingo 24 de agosto por la celebración del Día del Niño. La Unidad Médico Sanitaria de Bomberos prestará asistencia en el módulo de la plaza de la Marina (14:00 a 21:00 horas) y en el módulo del Real junto a la portada principal (21:00 a 07:00 horas), con ambulancias operativas de forma ininterrumpida durante toda la Feria, coordinadas con el 061.

El Servicio de Protección Civil desplegará voluntarios tanto en el Centro como en el Real, con especial refuerzo en la Malagueta durante los fuegos artificiales. Se habilitarán puntos fijos de atención y un dispositivo de cardioprotección con desfibriladores fijos y móviles, cuya ubicación puede consultarse en desfibriladores.malaga.eu. También se repartirán pulseras identificativas gratuitas para menores y personas mayores en los puntos fijos de Protección Civil.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de no difundir bulos y consultar solo información oficial, disponible en las cuentas de X @malaga, @seguridad_mlg, @E112Andalucia y @GobiernoMalaga. En caso de emergencia, se recuerda que se debe llamar al 112.