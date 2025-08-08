Málaga invertirá 1,3 millones en una rotonda y viarios para garantizar el acceso a las nuevas cocheras de la EMT

El Ayuntamiento de Málaga da otro paso esencial para construir las nuevas cocheras de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT).

Tras avanzar en los últimos años en diferentes proyectos, ahora pone en marcha la contratación de las obras de construcción de una nueva rotonda y de los viarios necesarios para garantizar el paso de los vehículos de transporte público.

Según se destaca en la memoria justificativa, el acceso existente a las instalaciones por la calle Concierto "no dispone de capacidad suficiente para absorber el volumen de vehículos de la flota, y su funcionamiento se ve afectado con frecuencia por los eventos celebrados en el Recinto Ferial y el Auditorio Cortijo de Torres". Un hecho que "compromete la operatividad del servicio".

Por este motivo, el Consistorio activa la licitación de unos trabajos valorados en 1.323.515,94 euros (IVA incluido), siendo el plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 8 de septiembre para presentar sus ofertas.

A ojos de los técnicos responsables, esta actuación permitirá habilitar un nuevo acceso desde la zona oeste de la parcela, mediante la ejecución de una rotonda y vial conectado a la vía pública.

Con ello, insisten, "mejorará notablemente las condiciones de entrada y salida, así como la distribución interna del tráfico".