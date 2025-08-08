Así imagina Málaga la gigantesca remodelación de la Avenida de Andalucía, su gran arteria viaria

El Ayuntamiento de Málaga sigue dando pasos en su apuesta por transformar su gran arteria viaria: la Avenida de Andalucía.

Tras activar las primeras acciones hace algo más de un año, los encuentros con los colectivos vecinales meses atrás han permitido esbozar al menos las primeras ideas de lo que se quiere hacer. La apuesta, en cualquier caso, pasa por seguir el modelo ya empleado en la Alameda Principal.

Estos movimientos se producen más de 50 años después de la inauguración de la avenida. La intención municipal es la de intervenir drásticamente sobre el eje, que cuenta con unos 2 kilómetros de longitud.

Aunque la iniciativa se encuentra en un estado embrionario, estando abierta a la consulta y sugerencia de los vecinos del entorno, la decisión del equipo de gobierno del PP de ir adelante con la misma parece clara.

Los propios técnicos admiten que cualquier acción queda "muy condicionada por la intensidad de tráfico". "La propuesta hace el tratamiento de aceras como zonas de esparcimiento dotándolas de lugares de sombra y puntos de encuentro, inclusión de juegos de niños; facilitar flujos transversales de carácter peatonal; incorporar un carril bici, que sirva de eje de conexión desde el centro hacia otras zonas de la ciudad", se destaca en los primeros informes.

Imagen de la Avenida de Andalucía, con la parcela sobre la que se levantaría el edificio de Hacienda.

El interrogante, crucial a la hora de estimar finalmente el coste económico, es si se avanzará también en el cambio de la actual solería, lo que supondría, de facto, un cambio estético radical.

Según ha podido saber este periódico, la intención es avanzar en esta línea, dando continuidad al espíritu que ha marcado en las últimas décadas las grandes operaciones de regeneración del Centro histórico y su entorno.

En este sentido, cobra relevancia la posibilidad de que con la operación planteada se generen itinerarios peatonales mucho más amables que los actuales, capaces de enlazar el casco antiguo con el futuro CaixaForum, que está proyectado en la parcela que hay frente a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. Hay que recordar que la previsión es que este centro cultural esté operativo a lo largo de 2026.

El valor simbólico de la obra es mayor si se tiene en cuenta que la Avenida de Andalucía quedó finalizada e inaugurada en la década de los 70. Sin embargo, la idea de conectar el Centro de la ciudad con el oeste ya era objeto de análisis desde 1861, cuando el arquitecto José Moreno Monroy proyectó un ensanche que atravesara parte de El Perchel. Las expropiaciones y los derribos comenzaron a partir de 1940.

Longitud de la Avenida de Andalucía. Google Earth

Con la construcción de este gran eje llegaron las sedes administrativas que hoy se mantienen en sus laterales, caso de Hacienda (edificio cerrado desde hace años a la espera de su rehabilitación), la sede de Unicaja, El Corte Inglés, el antiguo edificio de Correos.