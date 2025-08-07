Así funcionará el Metro durante la Feria de Málaga: horarios ampliados y vigilancia especial

El Metro de Málaga empieza a calentar motores para responder a la avalancha de viajeros que se espera para la próxima Feria de Agosto.

Con este objetivo, la sociedad encargada de la explotación comercial del suburbano de la Costa del Sol ampliará el horario nocturno durante los días de los festejos, manteniéndose operativo todos los días hasta las 1.30 horas.

La excepción será la Noche de los Fuegos, el viernes 15 de agosto, que estará funcionando hasta las 2.30 horas de la madrugada del sábado.

La ampliación del servicio comercial a lo largo de la semana de Feria equivale a un incremento de 13,5 horas adicionales de servicio frente al horario ordinario y tiene como finalidad adaptar el Metro a las necesidades de la movilidad en una de las semanas culturales y de ocio más importantes de la ciudad.

La noche de los fuegos

De esta manera, en la madrugada del viernes 15 al sábado 16 de agosto el horario se ampliará hasta las 2.30 horas para facilitar los desplazamientos de los usuarios que tengan previsto asistir al tradicional pregón y a los fuegos artificiales que constituyen el inicio de las fiestas.

El resto de los días, desde el sábado 16 al sábado 23 de agosto, el horario comercial se extenderá hasta las 1.30 horas de la madrugada.

En cuanto al inicio del servicio, el dispositivo especial de Feria no implica variaciones, ya que en los días laborables se mantiene el comienzo a las 6:30 horas de la mañana, mientras que los festivos, así como el sábado y el domingo, dará comienzo a las 7:00 horas, tal como sucede el resto del año.

Durante todo el transcurso de la Feria, el Metro reforzará la vigilancia en trenes y estaciones, en previsión de un incremento en la afluencia de viajeros y con el fin de facilitar el normal desarrollo del servicio en los momentos de máxima demanda.