"Málaga no es Venecia": el sector de las viviendas turísticas rechaza la imagen de ciudad colapsada

El presidente de la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro), Juan Cubo, y su secretario general, Fermín Criado, se han reunido este lunes con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para solicitarle que "defienda a la capital de la Costa del Sol frente a la imagen que están proyectando los medios internacionales tildando la ciudad como 'colapsada por el turismo'".

En concreto, según ha explicado Avvapro, han trasladado "su preocupación" por el reportaje emitido "donde se compara a Málaga con un 'parque temático'", y "se denuncian dificultades de acceso a la vivienda, así como la existencia de alojamientos turísticos ilegales".

Desde Avvapro han recordado a De la Torre que Málaga "mantiene un modelo urbano y turístico equilibrado, regulado y profundamente local, con un tejido comercial, cultural y vecinal fuerte".

Asimismo, han señalado que, "desde julio, los alojamientos turísticos que no cumplen con la normativa no pueden publicitarse en plataformas, lo que hará que su ya escasa incidencia se reduzca notoriamente".

Cubo ha incidido en que "Málaga no es Venecia. Es una ciudad viva, de malagueños, de locales y paralocales, de bares con historia, de cultura propia y de identidad singular. El relato que se está construyendo desde fuera no hace justicia a la ciudad y se centra únicamente en una pequeña área peatonal del centro, evidentemente turística, cuya fotografía de hace 30 años probablemente no quisiéramos rememorar. No podemos desear volver al aspecto que esas calles tenían entonces".

De igual modo, tanto Cubo como Criado han destacado que la imagen que se proyecta sobre la comunidad extranjera que escoge Málaga como lugar para pasar sus vacaciones "conllevará inevitablemente un impacto negativo sobre la economía de la ciudad".

En relación con los alojamientos turísticos, Avvapro ha subrayado que la incidencia de viviendas fuera de normativa "es mínima y que esos casos fueron retirados hace meses".

También han agregado que desde Avvapro se ha iniciado un proceso de denuncia formal contra entidades y particulares que, incumpliendo la Ley de Turismo de la Junta de Andalucía, están "difundiendo mensajes que dañan gravemente la imagen del destino".

La asociación reivindica una "defensa activa de la calidad turística y de la reputación de las ciudades andaluzas, y expresa su compromiso con la legalidad y el modelo sostenible".

"El turismo de calidad no se construye solo con regulación, sino también con responsabilidad. Hay que proteger la imagen de nuestros destinos frente a mensajes falsos o manipulados que pueden tener un impacto económico y social real", ha concluido Criado.