Sofocan un incendio en el interior de un ascensor en Cruz de Humilladero: no hay daños personales

Efectivos de Real Cuerpo de Bomberos de Málaga han intervenido esta pasada madrugada en un edificio de la capital por un incendio que se declaró en el interior de la cabina de un ascensor.

Los hechos han ocurrido sobre las seis de la mañana en el ascensor de un edificio en la calle Sanhedun, en Cruz de Humilladero. Tras tener constancia de lo sucedido, se trasladó al edificio una dotación de bomberos del parque de Martiricos, con dos autobombas, un vehículo escala, una ambulancia y un vehículo ligero.

Aunque se vio afectado por humo todo el hueco de las escaleras, simplemente se procedió a la ventilación del edificio y no hubo que lamentar daños personales.

Hace unos días, el jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Salvador Castilla explicaba que "el humo mata mucho más que el fuego". Muchas personas, por desgracia, en los casos más graves, han fallecido en el hueco de la escalera por inhalación de humo.

Para el bombero, en caso de incendio, lo primero siempre es llamar al 112 o al 080 para dar parte del fuego y que los bomberos y las pertinentes autoridades se desplacen a la mayor brevedad hasta la vivienda. Así, en el caso de que el incendio presente dificultades para apagarse, su recomendación es "salir de manera rápida, cerrando todas las puertas". Si hay humo, como decíamos antes, tan peligroso, lo mejor es "tapar nariz y boca, evitando en lo posible respirarlo, y salir gateando de la casa".

En el caso de que la persona se encuentre atrapada en la vivienda, el bombero explica que esta debe cerrar puertas, tapar rendijas de estas con trapos mojados y hacerse visible en una ventana, para que cuando acudan los agentes puedan localizar rápidamente si hay alguien dentro.

Pero ojo, que la prevención en los hogares es primordial. Sobre ello también ha dado consejos. El primero de ellos es no sobrecargar los enchufes así como no dejar el móvil cargado más tiempo del necesario. Tampoco recomienda salir de casa dejando comida calentándose al fuego, ni estufas encendidas bajo la mesa camilla. Y por último, pero no por ello menos importante, defiende que todos tengamos en casa un detector de humo.