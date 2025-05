Salvador Castillo, bombero de Málaga: "El humo mata mucho más que el fuego"

El pasado 3 de mayo, Manolo, un vecino de 81 años del barrio de Las Delicias fallecía al lanzarse al vacío desde una octava planta al verse rodeado por las llamas en su vivienda. Todo apunta a que el nerviosismo que le causó el incendio le llevó a tomar esta decisión como única escapatoria. Este triste suceso refleja que muchas personas no saben reaccionar ante un incendio en su vivienda.

En un vídeo compartido por el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, el jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Salvador Castilla, ha explicado cómo hay que actuar en el caso de que se declare fuego dentro de nuestra vivienda, cómo hay que proceder en función de cómo este evolucione, si te quedas atrapado... O incluso qué medidas hay que tomar para evitar que un incendio se produzca en el hogar.

Así, Castilla ha indicado que "el humo mata mucho más que el fuego". Muchas personas, por desgracia, en los casos más graves, han fallecido en el hueco de la escalera por inhalación de humo. Es por ello por lo que este profesional ha dado en el vídeo las siguientes claves:

¿Sabrías actuar ante un incendio en casa? Estas son algunas pautas de prevención y de seguridad en caso de producirse. Lo cuenta Salvador Castillo, jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de #Málaga. #incendios #seguridad pic.twitter.com/ydfFI8qT7Q — Ciudad de Málaga (@malaga) May 11, 2025

Para el bombero, lo primero siempre es llamar al 112 o al 080 para dar parte del fuego y que los bomberos y las pertinentes autoridades se desplacen a la mayor brevedad hasta la vivienda. Así, en el caso de que el incendio presente dificultades para apagarse, su recomendación es "salir de manera rápida, cerrando todas las puertas". Si hay humo, como decíamos antes, tan peligroso, lo mejor es "tapar nariz y boca, evitando en lo posible respirarlo, y salir gateando de la casa".

En el caso de que la persona se encuentre atrapada en la vivienda, el bombero explica que esta debe cerrar puertas, tapar rendijas de estas con trapos mojados y hacerse visible en una ventana, para que cuando acudan los agentes puedan localizar rápidamente si hay alguien dentro.

Pero ojo, que la prevención en los hogares es primordial. Sobre ello también ha dado consejos. El primero de ellos es no sobrecargar los enchufes así como no dejar el móvil cargado más tiempo del necesario. Tampoco recomienda salir de casa dejando comida calentándose al fuego, ni estufas encendidas bajo la mesa camilla. Y por último, pero no por ello menos importante, defiende que todos tengamos en casa un detector de humo.

En el vídeo se despide recordando a la población malagueña que ante cualquier emergencia, están disponibles en el 112 o 080, números fundamentales para salvar vidas.