Más de 3.000 profesionales de la salud se citan en Málaga en mayo en tres congresos sobre obesidad, infecciones y dolor

Málaga reunirá a lo largo del presente mes de mayo a más de 3.000 expertos sanitarios en el marco de tres congresos a celebrar en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital de la Costa del Sol. Estos eventos son el 32º Congreso Europeo sobre la Obesidad (ECO), el XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y el 21º Congreso de la Sociedad Española del Dolor (SED).

El primero de ellos tendrá lugar entre el 11 y el 14 de mayo. Es el congreso científico anual de la European Association for the Study of Obesity (EASO) y reunirá en Málaga a asistentes de todas las áreas de la investigación, prevención y gestión de la obesidad como médicos, nutricionistas, cirujanos e investigadores, todos ellos expertos y líderes de opinión clave en el campo de la obesidad y sus afecciones relacionadas. El congreso ofrece un programa científico atractivo y diverso, complementado con presentaciones especializadas, cursos y oportunidades de networking.

Del 22 al 24 de mayo se celebrará el XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), centrado en los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de patologías infecciosas.

Como cada año, el Comité Científico de la SEIMC asumirá el reto con un programa innovador que incluirá una amplia variedad de sesiones científicas como conferencias, mesas redondas, sesiones de encuentro con expertos y revisiones de la literatura. El contenido abarcará los temas más relevantes en el campo de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica, con especial atención a los desafíos actuales.

Cerrando el mes, del 28 al 30 de mayo, tendrá lugar el 21º Congreso de la Sociedad Española del Dolor (SED), que reunirá a especialistas en el abordaje multidisciplinar del dolor crónico. Este congreso supone una oportunidad de compartir conocimientos, experiencias y los últimos avances en el campo del dolor.

Durante los tres días que dura el congreso, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a destacados expertos nacionales e internacionales que brindarán su visión sobre los desafíos y oportunidades en su tratamiento. Además de las conferencias y mesas redondas, el congreso contará con sesiones interactivas y talleres prácticos.

Otros encuentros profesionales

Además del enfoque médico, FYCMA diversificará su oferta durante el mes de mayo con eventos de tecnología, entretenimiento y desarrollo personal. Los días 16 y 17 de mayo se celebrará Guadalindie, la feria de videojuegos independientes del sur de Europa, organizada por MálagaJam y FYCMA, del Ayuntamiento de Málaga.

Contará con ponentes internacionales, zona con stands, oportunidades de networking y exposición de proyectos indie. El evento, que alcanza su segunda edición, volverá a reunir talentos de todo el mundo, convirtiendo a Málaga en un punto de encuentro de referencia para el desarrollo y la promoción de videojuegos independientes a nivel global.

El jueves 15, el experto Borja Vilaseca participará en una nueva entrega del ciclo Mentes Expertas para abordar temas de autoconocimiento y transformación personal. La programación de mayo se completa con el taller presencial de Estrategia Comercial con ChatGPT, gratuito y dirigido a profesionales interesados en potenciar sus habilidades comerciales mediante la inteligencia artificial, que se celebrará el día 6. Asimismo, ha tenido lugar este sábado día 3 Play & Party Málaga, una cita para los amantes de las muñecas y el entretenimiento.