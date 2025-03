El alcalde de Málaga plantea destinar los jabalíes a comedores tras capturarlos con dardos narcotizantes

En La Virreina, La Victoria o el mismísimo Centro de Málaga, a la altura del Paseo del Parque. Las piaras de jabalíes no paran de crecer en Málaga, llegando a colarse en recintos privados o a interrumpir el tráfico por minutos, situaciones que han sido denunciadas por los vecinos de la ciudad, que llevan meses solicitando una solución definitiva al problema de la incursión de jabalíes en las zonas urbanas.

En este sentido, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha abogado por buscar el consenso con las organizaciones animalistas para solucionarlo y ha apostado por dardos narcotizantes para dormirlos sin sufrimiento y que se puedan dedicar a la industria cárnica o a comedores.



"Esos animales pueden ser como otros, no pensemos que los mataderos y las fábricas de embutidos trabajan el vacío", ha dicho el alcalde malagueño, quien ha resaltado que debería hacerse garantizando en todo momento las condiciones sanitarias.





De la Torre ha opinado que hay que ser "muy claro y transparente" y buscar el acuerdo con los animalistas para que no sufra el jabalí, pero encontrar también una solución que evite problemas de tráfico, para los niños o para otras personas en la vía pública, según ha dicho en una entrevista en PTV Televisión.



Ha defendido que "se está trabajando bien" desde el Consistorio y ha recordado que Málaga es una ciudad "rodeada de naturaleza", algo que es "muy hermoso" pero que también implica "que la naturaleza entra en la ciudad".



"Es pintoresco, pero no tenemos que ser noticia por ser pintorescos, sino porque sabemos resolver los problemas de manera civilizada, sensible, pero eficaz", ha añadido.