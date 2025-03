La Dani inaugura su 'peluquería de barrio' en La Victoria, en Málaga: "El Clavel es vuestra casa"

Cuando vivía en Madrid y trabajaba como recepcionista en una peluquería le comentaba siempre a su compañero que quería aprender peluquería para tener la suya propia, "algo muy de barrio, con mi tocador y ya está". "Era una 'chalaura' de inicio, tenía claro que quería estudiar peluquería, pero para trabajar en un sitio con alguien o lo que sea, no montar mi peluquería ¿sabes?", proseguía el actor.

A los que no entienden cómo que ahora que está tocando el éxito como actor abre una peluquería, responde que sigue sin vivir del mundo de la interpretación. "Hay trabajo, no me puedo quejar, estoy súper contento. Pero no me da para vivir solo de eso. Desde que hice la película nunca he dejado de trabajar y todo desde hace un año es genial, pero no me da", señala.

La Dani agradece a todas sus amigas y familiares que han estado cerca durante el proceso de preapertura, echándole una mano con la reforma del local. Así, en su última publicación hace mención especial a Ángel Fernández, el encargado de diseñal la imagen gráfica del salón y a @hide_two, quien se ha encargado de hacer el diseño de la persiana del local.