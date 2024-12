De estar nominado al Goya y ganar un Feroz a montar una peluquería en La Victoria: el curioso caso de La Dani

La Dani empezó el año convirtiéndose en el primer actor no binario con una nominación a los premios Goya. En concreto, en la categoría de Mejor Actor Revelación por su interpretación en la película Te estoy amando locamente, que lo ha lanzado al estrellato. También llegó a alzarse con el premio Feroz en la categoría de Mejor Actor de Reparto por el mismo papel. Sin duda, a sus 33 años recién cumplidos, el 2024 será siempre especial para él, pues en los 12 últimos meses su vida ha sido una montaña rusa con más subidas que bajadas.

Pese a que ha tenido una agenda de lo más apretada, repleta de proyectos laborales relacionados con el mundo del cine, como rodajes y eventos como cineforums y otras entregas de premios, La Dani no ha dejado de lado su otra gran pasión: la peluquería. De hecho, hace unos días sorprendía a sus seguidores anunciando que pronto abrirá un salón en el barrio de La Victoria.

Muchos no entenderían el motivo de este giro de guion, pero en sus entrevistas, La Dani siempre lo dejó claro. Sabe que el mundo del cine y de la música --donde empezó-- son muy difíciles y si hay rachas de vacío entre proyectos, siempre es bueno tener un plan B. Y su plan B es la apertura de la peluquería. A comienzos de año estuvo acudiendo a clases de peluquería, finalizando sus estudios antes del verano, y ha trabajado a domicilio cortando el pelo, pero ahora da un paso más y abrirá su propia peluquería en la calle Manrique de Málaga.

La Dani, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Málaga asegura que todo ha sido "muy orgánico". Lleva trabajando desde los 17 años compaginando trabajos como el de ser dependiente, recepcionista, teleoperador o incluso relaciones públicas en el Centro de Málaga, a lo que suma ahora ser actor y cree que llegaba el momento de "no trabajar para nadie, sino para mí". "Además, tenía ganas de volver a casa y tener un sitio propio", añade.

En el barrio de La Victoria ha encontrado un local "que es exactamente lo que quería" y que en estos momentos está reformando con la ayuda de su círculo de amigas. "Está en mi barrio de cuando era chico, fue una antigua pescadería. Quitando el cartel del anterior negocio hemos descubierto los azulejos de la pescadería Antonio. No tiene sentido, es lo que soñaba", ha escrito en sus redes sociales el actor.

Según ha relatado La Dani, cuando vivía en Madrid y trabajaba como recepcionista en una peluquería le comentaba siempre a su compañero que quería aprender peluquería para tener la suya propia, "algo muy de barrio, con mi tocador y ya está". "Era una 'chalaura' de inicio, tenía claro que quería estudiar peluquería, pero para trabajar en un sitio con alguien o lo que sea, no montar mi peluquería ¿sabes?", prosigue el actor.

A los que no entienden cómo que ahora que está tocando el éxito como actor abre una peluquería, responde que sigue sin vivir del mundo de la interpretación. "Hay trabajo, no me puedo quejar, estoy súper contento. Pero no me da para vivir solo de eso. Desde que hice la película nunca he dejado de trabajar y todo desde hace un año es genial, pero no me da", señala.

La peluquería se llamará El Clavel y abrirá, si todo va bien, en los primeros meses de 2025. Si algo tiene claro La Dani, es que mantendrá la esencia andaluza, pero sobre todo malagueña. Quiere que sea algo muy castizo, con azulejos de toda la vida y con estampas de vírgenes y fotos de carné, como el mismísimo Pimpi Florida, uno de los locales más puros de Málaga.