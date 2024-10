Bendodo sobre el futuro de la Alcaldía de Málaga: "Mientras Paco quiera, seguirá siendo el mejor alcalde de España"

A poco más de dos años y medio para las elecciones municipales de mayo de 2027, el debate en torno al futuro de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, se mantiene en suspenso. Al menos en lo que a las manifestaciones públicas que desde hace meses vienen realizando destacados cargos orgánicos del Partido Popular.

La existencia o no de discusión sobre la posible sucesión del veterano regidor malagueño, que se aproxima a los 25 años al frente de la Casona del Parque y que el 21 de diciembre alcanzará los 82 años, forma parte del secreto mejor guardado en el seno de la organización.

De hecho, cualquier interpelación que se hace en relación con este asunto recibe como respuesta halagos y confianza plena en De la Torre. Esto es justo lo que ha hecho este viernes el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP nacional, Elías Bendodo, quien ha mantenido un encuentro con el alcalde malagueño.

"Paco es el mejor alcalde de España y mientras él quiera va a seguir siendo el mejor alcalde de España", ha sentenciado Bendodo, quien ha insistido en las loas al regidor: "tiene las ideas, la fuerza, los proyectos y, lo más importante, el apoyo y el cariño de los malagueños; estoy encantado con mi alcalde y la tranquilidad que da tenerlo al frente de una de las ciudades más importantes de España".

Con estas palabras de apoyo máximo al mandatario local el dirigente nacional del PP ha respondido al ser preguntado sobre la posibilidad de que regresara a la capital de la Costa del Sol como posible candidato a la Alcaldía.

Lejos de contestar de manera directa a la cuestión, Bendodo ha recordado su paso por la Corporación, de la que fue concejal 19 años, así como su ya dilatada experiencia política.

"Voy a desvelar solo un momento de la conversación con el alcalde en su despacho. He estado 19 años de concejal, he sido presidente de la Diputación, he sido consejero del Gobierno de Juanma Moreno, he sido senador y ahora soy diputado, y de todos esos cargos me quedo con el de concejal de distrito", ha manifestado.