Luto en la Diocésis de Málaga por la muerte de Francisco García Mota, deán de la Catedral casi 20 años

La Diócesis de Málaga está este lunes de luto por la muerte de Francisco García Mota, quien fuera deán de la Catedral de Málaga durante casi 20 años. La noticia del fallecimiento ha sido confirmada por el Obispado, quien por medio de una nota oficial recuerda que García Mota fue ordenado sacerdote en la capilla del Seminario en 1954, siendo nombrado capellán de Su Santidad. Muestra de la importancia de este religioso, es que una calle en el Centro de la capital "deja constancia de todo lo entregado al servicio de la Iglesia, de Málaga y de sus hermanos, especialmente los más necesitados".

En el comunicado, la institución menciona el mensaje lanzado García Mota al cumplir 90 años. En el mismo, afirmaba: "He sido desde siempre un niño muy enclenque. ¡Quién me iba a decir que iba a llegar a los noventa años! Mi vida ha sido un milagro, Dios ha puesto su mano sobre mí y me ha traído hasta aquí. No estoy arrepentido de nada, he hecho cosas muy torpes, de las que tengo que pedir perdón. Mi intención ha sido siempre agradar a Dios, ser un cristiano y un sacerdote ejemplar. A quienes he dañado les pido perdón, y a los demás, que recen por mí para que continúe hasta donde Dios quiera».

Canónigo emérito de la Catedral de Málaga, siguió dando ejemplo de dedicación en sus últimos años, en los que aprovechó, entre otras cosas, para avanzar en sus memorias, en las que trataba de resumir los muchos momentos vividos al servicio de la Iglesia y de los hermanos.

Nació en 1930 en Cortes de la Frontera, pueblo que lo nombró Hijo Predilecto, siendo además miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Se ordenó sacerdote en la capilla del Seminario de Málaga el 8 de diciembre de 1954.

Deán de la Catedral durante casi 20 años, publicó recientemente un libro sobre el coro del templo mayor malagueño, El coro de la Catedral Basílica de Málaga. Una joya del barroco español, editado por la Fundación Málaga.

Muy ligado a la educación desde tiempos de Don Ángel Herrera, fue superior-educador en el Seminario, formó parte del impulso que dio lugar al patronato diocesano de Enseñanza que aunaba las escuelas rurales, semilla de la actual Fundación Victoria y enseñó Pedagogía y teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Málaga.

Con Emilio Benavent, se encargó de acompañar a la primera comunidad de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, en la barriada del mismo nombre. Y acompañó a Ramón Buxarrais en todo su ministerio, recordando especialmente la decisión de su marcha.