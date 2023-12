Vía libre al nuevo acuerdo laboral en la empresa de limpieza de Málaga: estas son las mejoras previstas

Lejos de los tiempos en los que oír hablar de las reclamaciones de la plantilla de la antigua Limasa hacía temblar a más de uno, el nuevo clima laboral surgido tras la municipalización del servicio de limpieza y recogida de basura en Málaga es mucho menos conflictivo. De hecho, diez meses después de que el Ayuntamiento y los trabajadores de Limasam iniciasen las negociaciones para firmar un nuevo convenio colectivo, el pacto está próximo a quedar definitivamente cerrado.

El preacuerdo alcanzado entre las dos partes, que tiene que ser validado o rechazado por los empleados en una votación convocada para este lunes, recoge algunas de las mejoras planteadas por el comité de empresa, aunque en ningún caso alcanza el documento de máximos que fue puesto sobre la mesa hace un mes.

Atendiendo al detalle del texto provisional, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, el marco laboral diseñado tendrá vigencia de dos años, a contar desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto hace que se trate de un convenio que tendrá apenas 13 meses de vida, obligando a las partes a sentarse nuevamente en apenas unos meses.

Más allá de este detalle, es de resaltar la decisión de rebajar el año que viene el porcentaje de la paga de enero, ascendente a unos 1.470 euros, que se vincula a la productividad. Actualmente el reparto de este abono está en un 70% relacionado con el absentismo y un 30% con la productividad.

En el nuevo convenio estos parámetros pasan a ser de 80% de absentismo y 20%, productividad. El mismo se determinará en función de "la ficha de evaluación del desempeño que valora siete rasgos o conductas por puntos". El comité de empresa llegó a proponer que esta paga fuese totalmente fija, extremo que no ha sido asumido por el Consistorio.

Al tiempo, se genera un nuevo plus de asistencia por valor de 70 euros brutos a todos los trabajadores, suma que "se devengará y abonará igual que la paga variable de enero" y que no percibirán aquellos operarios hayan tenido uno o más días de baja por enfermedad común, y/o uno o más días por faltas no justificadas.

Lo que sí consigue la representación laboral, de acuerdo con sus primeras exigencias, es el pago de 200 euros para todo aquel que desee cambiar sus 15 días naturales de vacaciones/descanso de verano y lo pase al periodo de vacaciones/descanso de invierno. Esta prerrogativa tendrá que ser solicitada por el empleado en los dos meses siguientes a la publicación del cuadrante de vacaciones/descanso. La suma será pagada el mes de vacaciones/descanso "efectivamente" trabajado en el periodo de verano.

El documento, que será votado este lunes entre las 06:00 y las 23:30 horas, incorpora dos disposiciones transitorias. La primera de ellas está relacionada con el programa extraordinario de productividad COVID-19, por el que se establece el abono de 350 euros de manera proporcional a toda la plantilla que estuvo de alta en 2020, el año de la pandemia, y que hayan mantenido su relación en 2023.

La segunda disposición implica el compromiso de la empresa municipal de transformar en fijos a tiempo completo un total de 70 operarios de limpieza que hasta la fecha funcionan como de fin de semana a tiempo completo. De ellos, 35 se corresponden con 2023 y los otros 35, a 2024.

Vacaciones y asuntos propios

En cuanto a las vacaciones, se establecen 30 días más seis días naturales descanso al año. Los mismos se reparten en dos tramos. El primero de ellos, del 15 junio al 15 septiembre (15 días considerado como verano); el segundo, del 16 de septiembre al 14 de junio (21 días considerado como invierno).

Asimismo, se reconoce a toda la plantilla el derecho a disfrutar de cinco días de asuntos propios o fracción según días de contrato. A partir de 2024, serán seis los días de asuntos propios, indicándose que el sexto día "sin disfrutar se transformará en permiso compensado".

"A partir del año 2024 los trabajadores fijos a tiempo parcial y temporales tendrán derecho a un día de asuntos propios cada 37 días efectivos de trabajo, con un máximo por año natural de seis", se destaca.

El preacuerdo recoge igualmente cambios en el plus de nocturnidad, que el año que viene también se abonará en los días de asuntos propios, permisos compensados y licencias retribuidas, "excepto el permiso por matrimonio, siempre que cuando se produzca el hecho causante el trabajador/a esté asignado al turno de noche". Asimismo, se indica que en las vacaciones/descansos, "para contemplar la nocturnidad en el pago de vacaciones/ descansos debe llevar, como mínimo, seis meses en el servicio de noche en el periodo anterior".

Con el objetivo de potenciar el voluntariado del turno de tarde, se estipula un plus de tarde de 3 euros por día efectivo trabajado desde el 15 de junio al 15 de septiembre, "y siempre que se declare alerta climática por altas temperaturas".

